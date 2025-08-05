MercedesTrophy 2025: l’appuntamento per la finale all’Argentario Golf Club

Il prestigioso circuito amatoriale di golf, MercedesTrophy, torna a brillare all’Argentario Golf Club di Grosseto, dal 29 al 31 agosto 2025. L’evento segnerà l’apice di un lungo e avvincente viaggio attraverso i più rinomati Golf Club italiani. Durante queste date, i vincitori delle 14 tappe del circuito si contenderanno il trofeo finale dell’edizione 2025, in un’atmosfera di eleganza, competizione e innovazione.

Protagonista di questa edizione è la Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ, la prima variante completamente elettrica dell’iconico fuoristrada della Stella. Questo veicolo incarna perfettamente lo spirito del MercedesTrophy, fondendo elementi di esclusività, prestazioni e sostenibilità. La G 580 è un simbolo di tradizione e innovazione, combinando un design iconico con un cuore elettrico, proiettandosi verso un futuro sempre più sostenibile.

Il mondo del golf rappresenta una piattaforma strategica per Mercedes-Benz, come sottolineato dalle parole di Mirco Scarchilli, Responsabile Retail Experience & Press Relations di Mercedes-Benz Italia. “Il mondo del golf ci permette esprimere e promuovere al meglio valori quali performance e sostenibilità e non poteva esserci migliore ambasciatrice della nuova Classe G 100% elettrica per accompagnare i tantissimi appassionati in tutte le tappe della stagione. Il golf rappresenta da sempre un territorio strategico per le nostre attività e un elemento centrale del nostro modello di comunicazione e poter contare localmente su una piattaforma di forte reputazione come il MercedesTrophy costituisce un ulteriore elemento di valore.”

L’Argentario Golf Club si conferma quindi come una sede d’eccellenza per ospitare non solo l’élite del golf amatoriale, ma anche per esibire innovazioni automobilistiche che guardano al futuro. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di golf e per chiunque sia interessato alle nuove frontiere della mobilità sostenibile.