Mermaid Magic 2: le sirene tornano tra magia, avventura e salvaguardia degli oceani

La seconda stagione di Mermaid Magic debutta su RaiPlay, Rai Gulp e Netflix dal 16 ottobre, con nuove avventure, tematiche ecologiche e un riconoscimento MOIGE.

Dopo lo straordinario successo internazionale della prima stagione, Mermaid Magic torna con una nuova avventura all'insegna della magia, dell'azione e della consapevolezza ambientale. La seconda stagione della serie animata, ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow, arriverà in anteprima mondiale il 16 ottobre su RaiPlay, il 17 ottobre su Rai Gulp, e dal 19 ottobre sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo.

La serie, realizzata in CGI, continuerà a seguire le vicende della coraggiosa principessa Merlinda e delle sue inseparabili compagne Sasha e Nerissa, impegnate in una missione fondamentale: proteggere gli oceani e il nostro pianeta. Questa nuova stagione sarà composta da dieci episodi, suddivisi in due parti: i primi cinque saranno già disponibili con il debutto di ottobre, mentre gli episodi finali arriveranno nel 2027.

Mermaid Magic ha conquistato il pubblico globale, raggiungendo il vertice delle classifiche della categoria Serie TV Kids di Netflix in oltre 50 Paesi. Il racconto di amicizia, coraggio e responsabilità ambientale ha permesso alla serie non solo di intrattenere bambini e famiglie, ma anche di sensibilizzare sulle tematiche della sostenibilità e della salvaguardia degli ecosistemi marini.

A sottolineare l'importanza dei messaggi veicolati dalla serie è arrivato anche il Premio MOIGE 2025: Mermaid Magic ha già ottenuto infatti il riconoscimento del Movimento Italiano Genitori nella categoria Programmi per bambini e ragazzi, per aver affrontato tematiche come la sostenibilità, il ruolo delle donne, la collaborazione e la corruzione, invitando a un impegno quotidiano per la protezione del mondo che ci circonda.

La narrazione fa immergere lo spettatore nel regno incantato di Mertropia, dove la magia si intreccia con le difficoltà della salvaguardia ambientale. Le protagoniste affrontano non solo sfide fantastiche ma anche problemi attuali, promuovendo valori come il rispetto della natura e la forza della collaborazione.

Il valore artistico della produzione viene rafforzato dalla presenza di nomi noti nel settore dell'animazione internazionale, tra cui Rich Burns, già sceneggiatore di Spirit: Avventure in Libertà, e Guy Bareli, showrunner di Kung Fu Panda e I Minion, che hanno contribuito alla realizzazione della serie.

Il Gruppo Rainbow, da sempre all'avanguardia nel mondo dell'animazione, conferma la sua capacità di creare franchise globali dopo il successo di Winx Club, e raggiunge oggi più di 150 Paesi nel mondo anche grazie alle sue partnership strategiche e a una vasta gamma di prodotti derivati.

Le sirene di Mermaid Magic sono pronte a coinvolgere nuovamente bambini e famiglie in un'avventura mozzafiato, senza mai distogliere l'attenzione dai valori fondamentali della tutela ambientale e dell'inclusione.