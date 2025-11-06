Merry Smiles: il Natale che dona sorrisi tra Ghana e Madagascar

Un piccolo gesto può attraversare migliaia di chilometri, trasformandosi in un sorriso, in un intervento medico, in una nuova possibilità di vita. È questo lo spirito della Campagna “Merry Smiles”, l’iniziativa natalizia promossa dalla Fondazione Operation Smile Italia ETS, impegnata da anni nel garantire cure sicure, gratuite e accessibili a bambini e adulti affetti da labiopalatoschisi nei Paesi in cui i sistemi sanitari sono più fragili.

Attiva fino al 6 gennaio 2026, la campagna invita a scegliere un regalo solidale per il Natale 2025, trasformando doni e contributi in interventi medici e chirurgici destinati ai programmi di Operation Smile in Ghana e Madagascar. In questi due Paesi, dove le difficoltà economiche e infrastrutturali ostacolano l’accesso alle cure, la Fondazione porta avanti missioni mediche volte a restituire dignità, speranza e un futuro migliore a migliaia di bambini e adulti.

Secondo l’organizzazione, nei Paesi a basso e medio reddito nove persone su dieci non hanno accesso a interventi chirurgici essenziali. Le conseguenze di questa realtà sono drammatiche, soprattutto per chi nasce con malformazioni come la labiopalatoschisi, che richiedono interventi tempestivi per garantire una vita normale.

La solidarietà si esprime anche attraverso un catalogo di idee regalo che uniscono qualità e significato. Sul sito della Fondazione è possibile scegliere tra diverse proposte: dal Panettone classico con uvetta e canditi e il Panettoncino Cotton in sacchetto riutilizzabile, fino al dolce Christmas Tree, un astuccio a forma di albero ricco di praline alla nocciola. Per chi desidera un dono che scaldi il cuore e il corpo, c’è “Un sorriso sotto la coperta”, un morbido plaid disponibile nei colori blu o panna. Non mancano le e-card e i biglietti di auguri stampabili, perfetti per accompagnare un messaggio di affetto e solidarietà.

Partecipare alla campagna è semplice. Le donazioni possono essere effettuate fino al 6 gennaio 2026 attraverso il sito ufficiale della Fondazione, tramite bonifico bancario o conto corrente postale. Ogni contributo, grande o piccolo, si trasforma in un sorriso reale per qualcuno dall’altra parte del mondo.

“Merry Smiles” è quindi molto più di un’iniziativa benefica: è un viaggio solidale che unisce chi dona e chi riceve, dimostrando come il Natale possa ancora essere tempo di cura, condivisione e speranza. Un regalo che oltrepassa i confini, per portare là dove serve di più il dono più grande di tutti: un sorriso nuovo.