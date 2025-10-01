MG diventa partner ufficiale della Davis Cup 2025: le Final 8 con la flotta green del marchio

MG Motor entra ufficialmente nel mondo del tennis annunciando una prestigiosa partnership con la Davis Cup, la più importante competizione a squadre del tennis maschile organizzata dalla International Tennis Federation (ITF). L’accordo prevede che il brand automobilistico sarà auto ufficiale della Davis Cup Finals 2025, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre.

Per la prima volta nella sua storia, MG mette le proprie vetture al servizio di giocatori, squadre e staff, confermando la propria crescita e il forte impegno nel settore della mobilità sostenibile.

Durante le Final 8 di Bologna, i campioni del tennis mondiale si muoveranno a bordo di una flotta di veicoli MG che includerà i modelli più rappresentativi e innovativi del brand: MG3, MG ZS, MG HS, MG4 e MGS5 EV.

La presenza di MG non si limiterà al trasporto: il marchio sarà ben visibile all’interno e all’esterno dell’arena grazie alla brand visibility sul campo con il logo virtuale, sulla parete di fondo e con un modello esposto nel perimetro esterno. Una scelta che posiziona MG al centro dell’azione sportiva e mediatica.

David Haggerty, Presidente ITF, ha commentato: “La Coppa Davis e MG sono due marchi che condividono una lunga storia e un grande prestigio. Siamo molto lieti di unirli attraverso questa partnership. La Final 8 di quest’anno si preannuncia come un evento spettacolare e non vediamo l’ora di lavorare insieme al team MG a Bologna a novembre”.

A sottolineare l’importanza di questo accordo anche Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG Italia, che ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di essere partner della Coppa Davis e di lavorare al fianco di un marchio iconico con oltre cento anni di storia, proprio come noi. In realtà noi siamo un po’ più giovani! Far parte della competizione a squadre più importante del tennis maschile è un momento davvero speciale. Lo spirito di squadra è qualcosa che sentiamo molto forte in MG. Questa partnership con la Coppa Davis sottolinea la nostra visione di crescita e contribuirà a portare entusiasmo agli appassionati di tennis”.

L’accordo segna un passo significativo nella strategia di espansione di MG in Italia e in Europa, dove il marchio sta consolidando la propria presenza grazie a un’offerta di auto innovative, dal design inglese e con tecnologie di ultima generazione.

Con questa partnership, MG Motor rafforza la sua immagine di brand moderno, sostenibile e vicino al grande sport internazionale, scegliendo uno degli eventi più seguiti del tennis mondiale come vetrina privilegiata.