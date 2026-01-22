MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens. Il brand britannico di proprietà SAIC, rientrato sul mercato italiano nel 2021, rafforza così la propria presenza nel mondo della mobilità con un’alleanza pensata per conquistare sia il pubblico B2C (privati) sia il comparto B2B (aziende e Partite IVA) con soluzioni di noleggio full-service sempre più complete e accessibili.

In meno di cinque anni MG Motor ha costruito una crescita solida nel nostro Paese, arrivando a una quota di mercato del 3,3% e superando il traguardo delle 50.000 unità vendute a fine 2025. Numeri che testimoniano la fiducia del mercato italiano verso un marchio che ha saputo unire stile, tecnologia e prezzi competitivi. Con l’accordo siglato con Ayvens, uno dei principali player internazionali della mobilità sostenibile e del noleggio a lungo termine, MG compie ora un passo decisivo verso un’offerta sempre più orientata ai servizi.

Secondo l’intesa, Ayvens Italia gestirà l’intero contratto di noleggio, mettendo a disposizione la propria competenza che va dalla valutazione del credito fino ai servizi post-vendita. Il cliente potrà invece fare riferimento agli MG Store, oggi oltre 60 partner commerciali e circa 140 punti vendita complessivi sul territorio nazionale, mantenendo così un rapporto diretto e di fiducia con il brand.

La collaborazione consente a MG Motor di ampliare la propria proposta non solo in termini di prodotto, ma anche di esperienza. Il noleggio non è più visto come una semplice alternativa all’acquisto, ma come una formula capace di rispondere a un’idea di mobilità moderna, flessibile e senza pensieri. In questo senso, l’obiettivo è offrire un servizio efficiente, competitivo e personalizzabile, sostenuto dalla struttura globale di Ayvens e dall’innovazione della gamma MG.

I clienti, privati e aziende, potranno accedere a pacchetti di noleggio all-inclusive, progettati per adattarsi allo stile di guida e alle reali esigenze di utilizzo. L’offerta riguarda l’intera gamma MG, comprese le best seller MG3, MG ZS e MG HS, disponibili con motorizzazioni benzina, full hybrid e plug-in hybrid, oltre ai modelli 100% elettrici del marchio, sempre più centrali nella strategia di MG in Italia.

«Questa alleanza strategica rappresenta un’opportunità fondamentale per arricchire la nostra offerta sul mercato italiano», ha dichiarato Antonio Stanisci, Commercial Director di Ayvens Italia, sottolineando come l’obiettivo sia rispondere a un mercato in evoluzione con servizi flessibili e di qualità, capaci di accompagnare clienti privati e aziende nella transizione verso una mobilità più sostenibile.

Sulla stessa linea Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, che evidenzia l’importanza del noleggio nel panorama automotive italiano: «Questa nuova partnership è molto importante per MG e rappresenta un passo decisivo in un mercato in cui la quota di noleggio rappresenta ormai il 30%. Con un player di livello come Ayvens possiamo offrire alla nostra rete commerciale il supporto professionale di cui hanno bisogno per eccellere anche in questa soluzione».