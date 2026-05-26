I Planet Funk trionfano in Europa e lanciano il BLOOOM Tour estivo in Italia

I Planet Funk hanno appena concluso un trionfale tour nei principali club europei, registrando il tutto esaurito in città come Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino. Ad attirare il pubblico, composto soprattutto da giovanissimi, è stata la potente connessione della band con le nuove generazioni e la loro capacità di rinnovarsi pur mantenendo una cifra stilistica distintiva.

Il collettivo, tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana da oltre 25 anni, porta ora in Italia il BLOOOM Tour per la stagione estiva 2026. Dopo il successo europeo, i Planet Funk si esibiranno in alcune delle più prestigiose rassegne e festival italiani: Grado Summer Surprises a Grado il 17 luglio, Elektronfest a Misano Adriatico il 18 luglio, Noisy Naples Festival a Napoli il 24 luglio, Abbazie Summer Festival a Giulianova il 25 luglio e Sea Music Festival a Chioggia il 21 agosto.

I live saranno l'occasione per ascoltare dal vivo i brani dell'ultimo album di inediti BLOOOM, pubblicato lo scorso 16 gennaio, oltre ai successi che hanno emozionato intere generazioni. La scaletta dei concerti comprende non solo le nuove tracce, ma anche le hit storiche della band, proposte in una veste sonora e visiva completamente rinnovata, arricchita da visual inediti pensati per rendere unica l'esperienza live.

La line-up dei Planet Funk vede impegnati Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra). BLOOOM arriva al termine di un periodo intenso di creatività che ha portato il gruppo dallo studio di registrazione ai palchi europei, passando per collaborazioni e nuove ispirazioni tra Italia e Regno Unito, dove il disco è stato mixato.

Nati dall'unione di Souled Out! e Kamasutra, i Planet Funk hanno saputo distinguersi fin dal debutto con Non Zero Sumness nel 2002. Nel corso di una carriera venticinquennale, la formazione si è confrontata con artisti di rilievo internazionale, colonne sonore e spot, mantenendo viva la memoria dei fondatori Sergio Della Monica e Domenico "Gigi" Canu, che con la loro visione e spirito creativo continuano a guidare l'identità del progetto.

BLOOOM rappresenta una fase di fioritura personale e artistica che, partendo dall'eredità lasciata dai fondatori, abbraccia il futuro: Un disco che non guarda indietro con nostalgia, ma avanti con consapevolezza, slancio e desiderio di rinnovamento.

I biglietti per tutte le date italiane sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e nei circuiti autorizzati.