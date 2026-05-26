Ylenia Lucisano pubblica Terra Rossa Remixes: viaggio tra etnotronica e radici del Sud

Da venerdì 29 maggio, sarà disponibile in digitale Terra Rossa Remixes, il nuovo progetto di Ylenia Lucisano. Questa nuova uscita trasporta l'universo sonoro di Terra Rossa in una dimensione inedita, dove si fondono etnotronica, downtempo mediterraneo ed evocazioni delle radici del Sud.

Il progetto include due versioni distinte: una Extended Version, pensata per i DJ italiani e caratterizzata da un'apertura e chiusura estese oltre la tipica radio edit, e Sud Trip, un remix firmato da Gerolamo Sacco. Il remix trasforma la composizione originale in un viaggio musicale di sei minuti, portando il dialetto rossanese - in particolare la frase "ca a u sud vo tornar" - al centro dell'esperienza sonora.

"Terra Rossa nasce come viaggio strumentale mediterraneo, caldo e ipnotico, radicato in quella che in Miraloop chiamiamo Ethnotronica: la fusione tra elettronica e suoni del mondo. Poi è diventata una canzone con Ylenia. Ma è stata una frase a cambiarmi tutto: 'ca a u sud vo tornar'. Quel sample mi ha letteralmente fermato. Ho capito che lì c'era qualcosa di magico che non potevo lasciare in coda a un brano: doveva diventare il centro di tutto. Ho ripreso la strumentale e ho costruito un mondo musicale in cui 'ca a sud vo tornar' non chiude, ma apre: lancia il drop, detta la direzione, diventa l'anima pulsante del remix", racconta Gerolamo Sacco.

La scelta di mantenere il dialetto calabrese come voce principale in un contesto elettronico internazionale rappresenta un elemento di rottura rispetto alle tendenze globali e una forte affermazione identitaria. Il dialetto diventa così ritmo, atmosfera e linguaggio universale, andando oltre gli stereotipi anglofoni e ispanofoni della musica elettronica.

Il nuovo progetto prosegue il percorso sonoro già inaugurato da Ylenia Lucisano e Gerolamo Sacco, unendo tradizione mediterranea e sonorità contemporanee in una forma musicale pensata per il clubbing, ma radicata profondamente nel territorio d'origine.

Ylenia Lucisano è una cantautrice calabrese che si distingue per la capacità di trasformare le radici nel linguaggio musicale moderno, spaziano tra la canzone d'autore italiana e sonorità innovative. La sua carriera comincia nel 2013 con il singolo Quando non c'eri, seguito dalla partecipazione al Concerto di Natale di Roma su Rai Due. Nel 2014 riceve il Premio Lunezia e debutta con il disco Piccolo Universo. Dopo il primo singolo in dialetto, Movt Movt, si esibisce sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Si afferma nei maggiori festival italiani, apre i concerti di Francesco De Gregori e Roby Facchinetti e collabora con artisti di rilievo come Pacifico, Zibba e Giuseppe Anastasi.

Gerolamo Sacco, produttore, compositore e fondatore di Miraloop, ha una lunga esperienza nella scena musicale, affermandosi dall'età di 21 anni e collaborando con la Media Records di Gigi D'Agostino. Dottore in Storia della Musica Moderna e Contemporanea, ha costruito un universo discografico indipendente che conta più di trecento pubblicazioni e numerosi successi italiani e internazionali. Come cantautore ha firmato Alieno e Mondi Nuovi, proseguendo con vari singoli in collaborazione con altri artisti.

Terra Rossa Remixes si presenta così come una nuova tappa nel viaggio di Ylenia Lucisano e Gerolamo Sacco, capace di unire tradizione e innovazione, evocando la forza del Mediterraneo con un sound cosmopolita e personale.