Microids annuncia “Garfield Kart 2 – All You Can Drift”

L’iconico gatto arancione, Garfield, è pronto a tornare sulla griglia di partenza con il nuovo gioco di corse Garfield Kart 2 – All You Can Drift. Sviluppato da Eden Games, questo atteso sequel sarà disponibile dal 10 settembre 2025 su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series e PC.

Con questo ritorno, i fan del gatto pigro e goloso si preparano a vivere un’esperienza di gara caotica e piena di adrenalina sfidando gli amici in gare caotiche e ad alta velocità, utilizzando trappole e potenziamenti per avere la meglio e tagliare il traguardo per primi

Il gioco invita i giocatori a entrare nel mondo di Garfield e della sua banda in un’avventura su pista che promette di essere tutt’altro che ordinaria. Pronti a gareggiare contro un vero peso massimo? Garfield, Odie, Nermal e tutta la squadra sono pronti a partire! Vestite i panni di uno degli otto personaggi cult dell’universo di Garfield, riempite i kart, personalizzate il vostro look e sfrecciate a tutta velocità. Questa volta, il divertimento è arricchito da tre universi unici nei quali i piloti possono esplorare scenari e culture diverse.

Le caratteristiche del gioco non deluderanno i fan della serie. Misteri, tesori e rodei! Sfidate i vostri amici in circuiti stravaganti in tre universi unici! Trovate la vostra strada attraverso misteriose scene poliziesche, affrontate i mari dei pirati o sollevate la polvere lungo i vecchi sentieri dei cowboy. E per coloro che amano le sfide sociali, giocate contro fino a otto giocatori online in tutto il mondo, oppure divertitevi in modalità multiplayer fino a quattro giocatori con la modalità split-screen! Una festa di colori e azione che promette di rendere ogni gara memorabile.

Inoltre, c’è la possibilità di personalizzare il proprio veicolo. Crea il tuo kart perfetto Create un kart perfettamente in linea con il vostro stile di guida! Scegliete i paraurti, le ruote, così come lo stile e il colore per un tocco unico.Un modo per dimostrare la propria abilità in pista e affermarsi come il re del circuito.