Milano Cortina 2026: la tecnologia trasforma il modo in cui gli italiani vivranno i Giochi

Secondo i risultati del nuovo Trend Radar di Samsung Electronics Italia, realizzato in collaborazione con Toluna, gli italiani si preparano a vivere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 all’insegna dell’innovazione e della digitalizzazione. La ricerca evidenzia un forte entusiasmo per l’evento: il 77% degli intervistati si dichiara orgoglioso che i Giochi si tengano in Italia, mentre il 60% prevede un impatto positivo sul turismo nazionale.

La tecnologia emerge come elemento centrale nell’esperienza olimpica. Il 64% degli italiani desidera vivere esperienze digitali e immersive, confermando come lo sport sia ormai percepito non solo come spettacolo dal vivo ma come vissuto esteso attraverso schermi e piattaforme interattive. Inoltre, il 57% si mostra interessato alla realtà aumentata per scoprire dettagli aggiuntivi su atleti, gare e risultati, integrando così l’esperienza sportiva tradizionale con informazioni contestuali e personalizzate. Anche la fruizione mobile segna un punto di svolta: il 45% ritiene che seguire le competizioni da smartphone renda i Giochi più accessibili, consolidando un modo di vivere lo sport sempre più “on the go”.

Dall’indagine emerge una tendenza chiara verso una fruizione mobile e on-demand, dominata da contenuti brevi, istantanei e facilmente condivisibili. Lo sport si trasforma in un’esperienza continua, capace di coinvolgere le persone ben oltre il momento della gara. In questo nuovo scenario digitale, il Galaxy Z Flip7 si propone come alleato ideale per catturare e condividere ogni emozione olimpica, grazie al suo design pieghevole e alla modalità Flex, che consente di registrare, guardare e interagire con i contenuti in modo più dinamico e intuitivo.

Milano Cortina 2026 si annuncia dunque come un banco di prova per la convergenza tra sport e tecnologia, un evento in cui le emozioni olimpiche saranno vissute non solo sugli spalti o davanti alla televisione, ma anche attraverso i dispositivi mobili dei milioni di italiani pronti a condividere – in tempo reale – orgoglio, passione e innovazione.