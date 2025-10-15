MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Il Japan Mobility Show 2025 diventa il palcoscenico ideale per presentare il nuovo capitolo della lunga collaborazione tra MINI e il designer britannico Paul Smith. La MINI Paul Smith Edition sarà svelata durante il BMW Group Keynote, il 29 ottobre 2025, alle 09:55 (JST), presso lo stand del BMW Group, situato nel Padiglione Ovest della fiera.

La MINI Paul Smith Edition rappresenta un nuovo capitolo nella lunga e fortunata collaborazione tra MINI e il celebre designer britannico Paul Smith. Un sodalizio iniziato nel 1998, quando Smith reinterpretò una Mini Cooper classica con il suo stile inconfondibile. Nel 1999, per celebrare il 40° anniversario della Mini classica, nacque un modello unico decorato con la celebre “Signature Stripe”, destinato a diventare un’icona di design automobilistico.

Negli anni successivi, la collaborazione ha dato vita ad altre due edizioni speciali: la MINI Strip nel 2021 e la MINI Recharged by Paul Smith nel 2022. Con il debutto della nuova MINI Paul Smith Edition, il linguaggio estetico del designer torna a dialogare con lo spirito contemporaneo del marchio britannico, unendo tradizione, eleganza e innovazione.

Lo stand MINI al Japan Mobility Show sarà anche un’occasione per scoprire da vicino l’intera gamma attuale della casa britannica. Tra i protagonisti spicca la MINI Cooper SE, completamente elettrica, capace di erogare 218 CV e di offrire il celebre “go-kart feeling” che da sempre contraddistingue la guida MINI. Accanto a lei verrà esposta la MINI Cooper 5 porte S, che coniuga compattezza, agilità e maggiore praticità, e la MINI Cooper Cabrio, pensata per chi ama la guida en plein air secondo la filosofia “Always Open”.

Non mancherà la MINI John Cooper Works Aceman, lanciata all’inizio del 2025, che porta l’anima sportiva del sotto-marchio John Cooper Works nel mondo elettrico con 258 CV e una batteria da 54,2 kWh. A completare la line-up ci sarà la MINI Countryman S ALL 4, il modello più spazioso della famiglia, ideale per chi ama viaggi e avventure di lunga durata.

Dal 29 ottobre al 9 novembre 2025, oltre 130 espositori trasformeranno il centro espositivo Tokyo Big Sight in un hub globale dell’innovazione. Il Japan Mobility Show rappresenta un appuntamento chiave per i brand automobilistici e tecnologici di tutto il mondo, offrendo una piattaforma unica per presentare concept, prototipi e soluzioni di mobilità sostenibile.

L’attesa per la MINI Paul Smith Edition è già altissima. L’incontro tra l’heritage britannico di MINI e l’estro creativo di Paul Smith promette di catturare l’attenzione di pubblico e media internazionali, confermando la capacità del marchio di reinventarsi senza perdere la propria identità. In un contesto dove elettrificazione, design e innovazione guidano l’evoluzione dell’auto, MINI sceglie ancora una volta di distinguersi con stile.