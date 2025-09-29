Connect with us

Moda

MINI John Cooper Works e Deus Ex Machina: la nuova collaborazione che fonde racing e lifestyle

Published

Al Deus Cafè Isola è andata in scena la presentazione della nuova collaborazione tra MINI John Cooper Works e Deus Ex Machina, un incontro tra due mondi diversi ma accomunati dalla passione per la velocità, il design e l’artigianalità. La serata ha visto il debutto delle due one-off MINI JCW, veri e propri manifesti creativi che uniscono spirito racing e lifestyle urbano.

Protagonista assoluta dell’evento è stata The Machina, la compatta a combustione dall’anima corsaiola, presentata in anteprima. Accanto a lei, l’elettrica The Skeg, una show car ispirata al surf e alla libertà delle coste. Due visioni opposte e complementari, nate dalla stessa filosofia: trasformare la tradizione MINI in icona contemporanea di stile e prestazioni.

La partnership si basa su un profondo rispetto per l’artigianalità e sulla connessione con la propria community. Come ha dichiarato Federica Manzoni, Head of MINI Italia, MINI e Deus condividono “un’anima sportiva, una genuina passione per i motori e un approccio lifestyle che si riflette nella personalizzazione e nella cura sartoriale dei dettagli”.

Entrambi i concept partono da un modello MINI John Cooper Works: la prima versione è la JCW Electric da 258 CV, la seconda una JCW con motore a combustione da 231 CV. Sul tetto di entrambe campeggia una grande “X” bianca, simbolo della co-creazione tra i due brand.

Con la sua carrozzeria gialla e argento, The Skeg richiama la filosofia del surf, fatta di essenzialità e innovazione. I pannelli in fibra di vetro semitrasparente riducono il peso del 15% e migliorano l’aerodinamica, mentre lo spoiler Flex Tip Surf si comporta come una pinna, trasformando il design in pura funzionalità.

All’interno, domina l’autenticità: comandi analogici ridotti all’essenziale, sedili in neoprene idrorepellente e vassoi in fibra di vetro per le mute creano un ambiente che fonde spirito surf e tecnologia. Il cruscotto, ispirato alle tavole, rappresenta la connessione diretta tra mondo sportivo e automotive.

The Machina incarna invece la tradizione sportiva di MINI, con una livrea rosso-bianco-nera e dettagli che rievocano il motorsport. Passaruota allargati, fari supplementari sul cofano e un diffusore posteriore ispirato al Nürburgring rafforzano l’identità racing. Lo scarico centrale e lo spoiler in stile Can-Am completano un’estetica aggressiva e funzionale.

Gli interni seguono la stessa logica: palette cromatica essenziale, cinture da corsa a 5 punti, pannelli porta ridotti al minimo e un roll-bar a vista che sottolinea la vocazione competitiva della vettura. I toggle switch e il freno a mano idraulico raccontano un linguaggio meccanico diretto, senza fronzoli.

Il progetto ha coinvolto anche Carby Tuckwell, direttore creativo di Deus, e il designer Matt Willey, già autore di livree iconiche legate al mondo delle corse. L’estetica delle due show car riflette questa collaborazione, dove il rispetto per la storia del motorsport incontra la sperimentazione contemporanea.

Parallelamente, MINI e Deus hanno lanciato una capsule collection lifestyle che riprende i codici estetici della partnership: materiali di qualità, attenzione sartoriale e uno stile che fonde il DNA racing con la moda urbana. La collezione è già disponibile online e nei negozi Deus.

Il motto che accompagna la collaborazione è “You can be first after me”, un invito a vivere l’auto come esperienza totale, oltre la prestazione pura. Con queste due show car, MINI e Deus Ex Machina firmano il primo capitolo di una storia che promette di unire sempre più i mondi dell’automotive, del design e della cultura lifestyle.

