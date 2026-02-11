Mirabilandia riapre il 2 aprile 2026: premi, nuovi show e adrenalina per una stagione da record

Il countdown è ufficialmente partito: manca solo un mese all’apertura della nuova stagione di Mirabilandia, pronta ad accogliere gli ospiti da giovedì 2 aprile alle ore 10.30. Dopo un 2025 ricco di soddisfazioni, il parco divertimenti più grande d’Italia si prepara a inaugurare un 2026 all’insegna di novità, riconoscimenti prestigiosi e spettacoli pensati per un pubblico sempre più ampio.

La nuova stagione si apre sotto il segno dell’eccellenza grazie ai risultati ottenuti ai Parksmania Awards, considerati gli Oscar italiani dei parchi divertimento. A brillare è stata Nickelodeon Land, premiata come Miglior Nuova Attrazione Family, mentre lo spettacolo Pinocchio ha conquistato il titolo di Miglior Show Indoor. A rafforzare ulteriormente il posizionamento del parco arriva anche il riconoscimento dei Tiqets Remarkable Venue Awards, che hanno incoronato Mirabilandia come Best Family Experience, confermandolo tra le mete preferite dalle famiglie in cerca di esperienze immersive.

Tra le principali novità spicca l’ingresso nel mondo del K-Pop, fenomeno globale nato in Corea del Sud che conquista sempre più fan anche in Europa. Il nuovo show “K-POP, Un nuovo universo” porta sul palco musica, moda e coreografie ad alto impatto emotivo. Protagonista della storia è Jiroo, uno studente diciannovenne che sogna di diventare un idol: tra sogni a occhi aperti e il supporto delle sue inseparabili amiche guerriere, il percorso verso il successo diventa uno spettacolo coinvolgente pensato soprattutto per il pubblico più giovane.

Grande ritorno anche al Coca-Cola Theatre per Pinocchio, il musical con musica dal vivo che ha già conquistato pubblico e critica. La produzione reinterpreta il celebre burattino in chiave futuristica trasformandolo in un robot umanoide connesso a Internet, frutto della mente di visionari scienziati. Tecnologia, emozione e scenografie spettacolari si fondono in uno show moderno che continua a rappresentare uno dei fiori all’occhiello del palinsesto 2026, arricchito da nuove parate e performance distribuite in diverse aree del parco.

Tra i protagonisti indiscussi della stagione torna Nickelodeon Land, l’area tematica da 25.000 metri quadrati pensata per famiglie, bambini e giovani adulti. Qui gli ospiti possono vivere avventure accanto ai personaggi più amati dell’universo Nickelodeon, in un’area che combina attrazioni, ristorazione tematizzata, meet&greet e shopping esperienziale.

Non mancherà l’adrenalina nella stunt arena con Hot Wheels City – La nuova sfida, lo spettacolo che continua a rinnovarsi dopo oltre vent’anni di successi. Il pubblico potrà assistere a evoluzioni spettacolari su due e quattro ruote, con il loop mobile più alto mai realizzato in un parco divertimenti, capace di raggiungere i 15 metri di altezza.

Per gli amanti delle emozioni forti restano protagoniste le attrazioni da Guinness come iSpeed, Katun e Divertical, tre icone che continuano a richiamare appassionati di coaster da tutta Europa.

«Siamo pronti per la stagione 2026 forti dei grandi successi di pubblico e critica registrati lo scorso anno», ha dichiarato Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. «I riconoscimenti ricevuti rappresentano per noi una conferma importante: premiano la visione strategica, la qualità dell’intrattenimento e la volontà di investire in contenuti originali e innovativi. Continueremo a lavorare per offrire ai nostri ospiti esperienze sempre più immersive e memorabili».

La stagione 2026 di Mirabilandia si concluderà domenica 1° novembre, promettendo sette mesi di divertimento, spettacolo e grandi emozioni.