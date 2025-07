Moto buds loop con crystals by Swarovski: un gioiello di eleganza e prestazioni premium

Motorola ha annunciato il lancio in Italia degli auricolari moto buds loop, un mix perfetto di design raffinato e prestazioni audio premium, grazie alla tecnologia esclusiva Sound by Bose. Questi auricolari unici nel loro genere presentano un design elegante e leggero, arricchito dai preziosi crystals by Swarovski, offrendo una vestibilità sicura e confortevole per l’intera giornata, senza compromettere lo stile.

Disponibili nell’esclusiva tonalità “French Oak”, curata da Pantone, i moto buds loop sono pensati per trasformare momenti ordinari in esperienze straordinarie, che si tratti di un allenamento, di una giornata di shopping o di un momento di relax con la propria musica preferita.

Non solo design e audio di alta qualità caratterizzano questi auricolari: i moto buds loop sono dotati di un sistema a doppio microfono e della tecnologia Crystal Talk AI, che assicura chiamate cristalline e una chiara acquisizione vocale, eliminando efficacemente il rumore di fondo. Gli auricolari sono stati progettati per integrarsi perfettamente nella vita quotidiana grazie a funzionalità smart e intuitive basate su Moto AI. Al connettersi con altri dispositivi Motorola, gli utenti possono attivare azioni con semplici comandi vocali, come ricevere un riepilogo delle notifiche o avviare la registrazione di una riunione. Inoltre, la tecnologia Smart Connect consente un passaggio fluido tra i dispositivi Motorola e Lenovo.

I moto buds loop sono ora disponibili in Italia al prezzo di 259,90€. Con un design che fonde eleganza e funzionalità, Motorola continua a ridefinire i confini del vivere moderno attraverso una tecnologia all’avanguardia e un’estetica irresistibile.