Moto Tag: il tracker di Motorola per la sicurezza dei tuoi effetti personali in estate

Con l’arrivo dell’estate, viaggiare sereni e mantenere sotto controllo i propri effetti personali diventa una priorità. Motorola offre una soluzione ideale con il suo moto tag, un dispositivo tracker recentemente aggiornato con la tecnologia Ultra Wideband (UWB). Questo strumento si presenta come il compagno perfetto per garantire sicurezza e tranquillità durante gli spostamenti estivi.

Il moto tag, parte integrante dell’ecosistema Motorola, si distingue per la sua capacità di localizzazione estremamente precisa. Grazie al recente supporto UWB introdotto da Google su Find Hub, il moto tag diventa il primo dispositivo di questo tipo compatibile con la rete.

Un aspetto fondamentale del moto tag è la sua integrazione con la tecnologia di crowdsourcing di Find Hub, sfruttando più di un miliardo di dispositivi Android nel mondo per aggiornamenti di posizione affidabili. Che si tratti di chiavi, zaini o bagagli, gli utenti possono visualizzare la posizione crowdsourced direttamente nell’app Find Hub.

Il dispositivo è dotato di un pulsante multifunzionale che permette di far squillare lo smartphone o di essere utilizzato come telecomando per scattare foto. Particolarmente utile è la compatibilità con la modalità flex view della nuova linea di telefoni Motorola razr. La sicurezza e la privacy non sono trascurate: il moto tag beneficia delle avanzate misure di protezione di Google, come la crittografia end-to-end dei dati di localizzazione e avvisi automatici di tracker sconosciuti su Android e iOS.

Facile da configurare tramite Google Fast Pair, il moto tag offre anche opzioni di personalizzazione e una durabilità garantita da una batteria sostituibile e da un design resistente all’acqua e alla polvere, grazie alla certificazione IP67.

Disponibile sia su Amazon sia sull’e-commerce Motorola, il moto tag è proposto in due versioni: pacchetto singolo a 33,90€ e confezione quadrupla a 139,90€. Con l’integrazione della tecnologia UWB, Motorola offre una delle esperienze di localizzazione più complete per dispositivi Android, combinando precisione, portata globale e privacy in un unico dispositivo versatile.