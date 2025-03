Motodays 2025: Roma si accende con le ultime novità del mondo delle due ruote

Il conto alla rovescia è finito: Motodays 2025 apre ufficialmente le porte alla Fiera di Roma da venerdì 7 marzo a domenica 9 marzo, accogliendo appassionati, aziende e curiosi per un weekend all’insegna della passione motociclistica. La tredicesima edizione dell’evento di riferimento per il Centro-Sud Italia promette di offrire un’esperienza unica, con un mix di esposizioni, test ride, itinerari guidati e approfondimenti sulle nuove frontiere della mobilità e del turismo su due ruote.

Quattro padiglioni interamente dedicati al mondo delle moto ospitano i grandi marchi del settore, presentando le ultime novità e le tecnologie più avanzate. Particolare attenzione è riservata all’evoluzione della presenza femminile nel motociclismo grazie al programma “Motociclista sostantivo femminile”, e all’innovazione elettrica con l’inedita E-Motion Arena, spazio dedicato ai veicoli a emissioni zero.

Honda Motor Europe Ltd. Italia e RedMoto svelano in anteprima mondiale la CRF450RX Rally, un modello pensato per riscrivere le regole del rally. Frutto dell’esperienza di HRC e delle vittorie nelle competizioni più dure, questa moto esclusiva sarà prodotta in soli 50 esemplari nel 2025, diventando un oggetto di culto per appassionati e professionisti.

Grande novità anche per la mobilità urbana con il CUV e:, il secondo veicolo elettrico a due ruote di Honda dopo l’EM1 e:. Questo Clean Urban Vehicle offre prestazioni paragonabili a uno scooter 125cc, con due batterie intercambiabili Honda Mobile Power Pack e:, un’autonomia di oltre 70 km e una dotazione tecnologica all’avanguardia che include un display TFT da 7 pollici, tre modalità di guida e retromarcia assistita.

Yamaha porta in fiera la gamma Tracer 9, con le versioni GT e GT+ dotate di cambio Y-AMT di serie, e il nuovo TMAX, evoluzione di un’icona nel mondo degli scooter. Il TMAX si distingue per il frontale affilato, nuovi fari e una scocca ancora più aerodinamica, mentre il cruscotto TFT offre una connettività avanzata.

Royal Enfield presenta la Guerrilla 450 e la nuova Himalayan 450, due modelli che incarnano la voglia di avventura e libertà. La Guerrilla 450 si distingue per il suo spirito essenziale e ribelle, mentre la Himalayan 450 è progettata per affrontare ogni tipo di terreno senza compromessi.

Zontes stupisce con lo scooter ZT368-G, un modello adventure dotato di sospensioni regolabili, telecamere anteriori e posteriori, sensore pressione pneumatici e manopole riscaldate. Tra le novità spicca anche la ZT703-F, una moto adventure con telaio in alluminio e sospensioni Marzocchi.

Nello stand Benelli, spazio alla gamma 2025 con le nuove TRK 702 e TRK 702 X, le moto più vendute in Italia, oltre alla Leoncino Bobber 400 e al concept TRK 902 Xplorer.

Kawasaki mette i riflettori sulla nuova Z900, una supernaked dal design affilato e dalla tecnologia avanzata, mentre Fantic Motor propone il leggendario Caballero 500, una scrambler dallo stile vintage che richiama l’ebbrezza degli anni ’70.

Non mancano le proposte di CFMoto e Voge, con la 800MT-X, enduro stradale per gli amanti dell’avventura, e lo Sfida SR16, scooter a ruota alta perfetto per la città. Presentato anche lo Skytown 125, nuovo scooter globale firmato Kymco.

Motodays 2025: l’evento imperdibile per gli appassionati di moto

Con un programma ricco di esposizioni, test ride, workshop e incontri con esperti del settore, Motodays 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote. Innovazione, adrenalina e passione si fondono in un evento che celebra il mondo delle moto in tutte le sue sfaccettature. L’appuntamento è alla Fiera di Roma dal 7 al 9 marzo: un’occasione unica per scoprire le ultime novità del mercato e immergersi nell’universo del motociclismo.