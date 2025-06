Motorola diventa l’Official Smartphone Partner della FIFA Club World Cup 2025

In un’importante mossa strategica, Motorola Mobility ha annunciato ufficialmente la sua partnership con la FIFA come Official Smartphone Partner della FIFA Club World Cup 2025. Questa collaborazione si affianca a Lenovo, già Official Technology Partner, rafforzando ulteriormente l’alleanza con il mondo del calcio internazionale.

La partnership non copre solo il torneo del 2025, ma si estende anche alla FIFA World Cup 2026 che si svolgerà in Nord America, ripartendo tra Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, Motorola supporta la FIFA Women’s World Cup 2027 che verrà ospitata dal Brasile. Si tratta di un impegno pluriennale che testimonia la dedizione dell’azienda verso il calcio, uno degli sport più seguiti al mondo.

Questa collaborazione è un’occasione ideale per mettere in mostra la passione di Motorola per l’innovazione, offrendo esperienze indimenticabili ai fan di tutto il mondo durante la FIFA Club World Cup 2025. Motorola punta a essere presente in maniera significativa sui campi di gioco e ad offrire attivazioni speciali che coinvolgeranno milioni di appassionati.

Come parte delle iniziative per il coinvolgimento dei fan, Motorola ha lanciato un concorso social su Instagram. Dal 6 al 29 giugno, i partecipanti possono vincere un’esperienza esclusiva per assistere dal vivo alla finale della FIFA Club World Cup 2025 che si terrà il 13 luglio 2025 a New York. Partecipare è semplice: basta seguire il profilo Instagram @motorolaita, commentare il post dedicato al concorso menzionando la propria squadra del cuore e taggare un amico con cui si vorrebbe condividere questa esperienza. I dettagli del concorso sono disponibili sul sito di Motorola.

La collaborazione con FIFA è stata inaugurata con il recente coinvolgimento nella FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025 e continuerà con il supporto a tutte e 32 le squadre che si sfideranno in 63 partite epiche in 12 località diverse nel mondo. Questo fa della FIFA Club World Cup 2025 uno dei tornei calcistici più inclusivi e globali di sempre.