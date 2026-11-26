Con questa consegna la flotta di MSC Crociere sale a 24 unità. MSC World Asia è stata consegnata il 25 novembre 2026 a Saint-Nazaire, in Francia, dal cantiere Chantiers de l'Atlantique, al termine di un progetto che ha richiesto più di due anni di lavoro. La cerimonia ha avuto come madrina Alexa Aponte-Vago.

Dopo la consegna la nave farà tappa a Le Havre, dove il 28 novembre 2026 riceverà ufficialmente il battesimo. Dal 6 dicembre 2026 l'ammiraglia prenderà il largo nel Mediterraneo con base a Genova, e il suo itinerario includerà Civitavecchia, Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Napoli entrerà nelle rotte a partire dalla primavera. Per l'inverno 2027/2028 la nave sarà poi impiegata nei Caraibi meridionali.

Il progetto ha coinvolto maestranze del cantiere, tecnici, ingegneri, designer e architetti, impegnati dalla concezione fino alla realizzazione finale. Oltre 500 fornitori hanno contribuito alla costruzione. MSC World Asia è la ventesima nave che Chantiers de l'Atlantique realizza per la compagnia, in una partnership industriale che dura da oltre venticinque anni.

Il prossimo ottobre entrerà in flotta anche MSC World Atlantic. Altre quattro navi World Class risultano attualmente in ordine presso lo stesso cantiere, e il programma di nuove costruzioni si estenderà fino al 2031.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha commentato l'evento con queste parole: "La consegna di MSC World Asia rappresenta un momento di grande orgoglio per MSC Crociere e Chantiers de l'Atlantique e testimonia oltre 25 anni di collaborazione. Ogni nave della World Class porta avanti l'innovazione, la tecnologia e l'esperienza degli ospiti, avvicinandoci al contempo al nostro obiettivo di raggiungere emissioni nette pari a zero dalle operazioni marittime entro il 2050. Tra le navi da crociera più efficienti al mondo dal punto di vista energetico, MSC World Asia conferma il nostro impegno nel migliorare le prestazioni ambientali di ogni nuova unità e a investire nel futuro della Compagnia"

Nel suo secondo intervento Vago ha sottolineato come la costruzione di navi da crociera generi occupazione, competenze altamente specializzate e ricadute economiche, con un ruolo strategico per la Blue Economy europea. Secondo il manager, solo investimenti di lungo periodo permetteranno all'Europa di conservare la leadership nella realizzazione di navi complesse.

Laurent Castaing, Direttore Generale di Chantiers de l'Atlantique, ha espresso soddisfazione per il risultato: "È con grande orgoglio che celebriamo oggi la consegna di MSC World Asia. Che percorso lungo e straordinario hanno condiviso i team di MSC Crociere e Chantiers de l'Atlantique! Un'esperienza per gli ospiti sempre più ricca e prestazioni energetiche sempre più elevate: questa nave testimonia la solidità della strategia che portiamo avanti insieme. E il nostro percorso comune è tutt'altro che concluso"

A bordo la nave è concepita come una destinazione vera e propria, con un'identità che richiama culture, arte e paesaggi dell'Asia senza rinunciare al design pionieristico della piattaforma World Class. I sette distretti tematici propongono nuovi concept gastronomici, tra cui un ristorante panasiatico che raccoglie tre proposte in uno stesso spazio, un bar e un servizio gratuito di asporto. Sul ponte piscina debutta l'Aqua Food Market, con cinque punti di ristoro.

Per le famiglie ci sono The Clubhouse, versione rinnovata della Luna Park Arena e dell'area Harbour, e due nuove sale LEGO®. Il programma di intrattenimento dal vivo si arricchisce di nuovi spettacoli teatrali. Le piscine sono state completamente ripensate, la MSC Aurea Spa è stata ampliata e l'MSC Yacht Club introduce la Royal Duplex Suite, nuova sistemazione all'interno del concept della nave nella nave.

Sul fronte ambientale la nave viene indicata tra le più efficienti al mondo sotto il profilo energetico. In fase di progetto il suo indice EEDI risulta inferiore del 50% al parametro fissato dall'Organizzazione Marittima Internazionale per imbarcazioni dello stesso tipo e dimensione.

Lo scafo e la propulsione sono stati ottimizzati per ridurre la resistenza in acqua, mentre un rivestimento particolare abbatte l'attrito. Una turbina a vapore sfrutta il calore recuperato e lo trasforma in elettricità: durante le prove in mare ha generato circa 1,5 MW, pari al 3% del fabbisogno complessivo della nave.

I motori dual-fuel di ultima generazione funzionano a GNL e sono disponibili in diverse potenze, così da adattare la produzione energetica alle reali necessità. Tra i propulsori figura anche un prototipo studiato per contenere in modo deciso le perdite di metano. La tecnologia lascia aperta la strada a bio-GNL e GNL sintetico, quando questi carburanti diventeranno disponibili su scala commerciale. La compagnia collabora con i costruttori e con partner di ricerca per nuove soluzioni e misurazioni indipendenti delle emissioni di metano.

Nel complesso, queste tecnologie sostengono il Piano di Transizione Energetica di MSC Crociere, che punta ad azzerare le emissioni nette di gas serra dalle attività marittime entro il 2050.