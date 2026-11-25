Natale in Piazza continua ad animare Lugano con un ricco calendario di iniziative. Dal 30 novembre al 6 dicembre 2026, il centro città, il LAC Winter Village e i quartieri ospitano concerti, mercatini, laboratori, spettacoli e gli attesi appuntamenti con San Nicolao.

La magia del Natale entra sempre più nel vivo a Lugano, dove Natale in Piazza trasforma la città in un grande spazio dedicato alle festività. Fino al 10 gennaio 2027, il programma propone attrazioni e occasioni di incontro per residenti e visitatori: dal grande albero illuminato di Piazza della Riforma ai mercatini e agli chalet gastronomici del centro, passando per le installazioni luminose del Parco Ciani e il nuovo LAC Winter Village, con la sua pista di pattinaggio e l'area dedicata alla gastronomia.

Anche la settimana dal 30 novembre al 6 dicembre sarà particolarmente ricca di appuntamenti, con proposte rivolte a diverse fasce d'età. Mercoledì 2 dicembre, alle 15:30, Piazza San Rocco ospiterà il concerto natalizio dei Perdifiato, gruppo formato dagli allievi della Scuola Musicale Civica Filarmonica di Lugano. Nella Baita di Piazza Manzoni sarà inoltre disponibile un set fotografico a tema natalizio: aperto il 2 e 3 dicembre dalle 13 alle 19 e dal 4 al 6 dicembre dalle 11 alle 19.

La musica sarà protagonista anche in Piazza della Riforma, dove il 3 e 4 dicembre, dalle 18, e sabato 5 dicembre, dalle 20, sono in programma i DJ set sotto l'albero con Matt Petrone, Jay C e Francesco Bianco. Spazio anche alla tradizione con la festa di San Nicolao in mongolfiera: sabato 5 dicembre, dalle 9 alle 12, al Parco Tassino sarà possibile provare gratuitamente un volo vincolato, grazie all'iniziativa del Gruppo Aerostatico Ticino in collaborazione con Aero Club Lugano.

Nel fine settimana del 5 e 6 dicembre tornerà anche A Christmas Carol, la rassegna di concerti corali natalizi ospitata in diverse chiese del centro cittadino, con le formazioni Vos da Locarno e Gruppo Vocale S. Bernardo. Il programma completo è disponibile sul sito santamariadegliangioli.ch.

Al LAC Winter Village sono previste due iniziative aperte a tutte le età. Sabato 5 dicembre alle 10, Teatro Danzabile curerà Micro Macro, un laboratorio di teatro e movimento che unisce improvvisazione, gioco e creatività in un'esperienza inclusiva e intergenerazionale. Il 5 e 6 dicembre, alle 16, sarà invece possibile partecipare gratuitamente a LAC dietro le quinte, una visita guidata alla scoperta degli spazi normalmente non accessibili del centro culturale. Domenica 6 dicembre, dalle 18, la pista di pattinaggio ospiterà inoltre Ice, Music & Lights, una serata speciale che trasformerà il ghiaccio in una pista da ballo sotto le stelle. L'ingresso sarà gratuito.

Particolare attenzione è riservata ai bambini e alle famiglie, con diversi appuntamenti dedicati a San Nicolao. Il 4 e 5 dicembre tornerà nel centro cittadino la spettacolare sfilata di San Nicolao in sella ad Harley e Indian, iniziativa organizzata da Telethon a sostegno delle famiglie che affrontano malattie genetiche rare. Sabato 5 dicembre, dalle 13:30, San Nicolao farà visita a Manor in Piazza Dante, accompagnato dalla sua aiutante e da tante leccornie per i più piccoli. Dalle 14, anche il Quartiere Maghetti proporrà un pomeriggio speciale con racconti, fotografie, merenda e la proiezione gratuita del film Il Figlio di Babbo Natale al Cinema Iride, previa iscrizione obbligatoria.

Per i bambini dai 5 agli 8 anni, il LAC Winter Village organizza inoltre l'atelier La magia della luce, in programma sabato 5 e domenica 6 dicembre alle 16:30. Un'avventura tra arte e fantasia che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della luce attraverso il gioco e le opere d'arte. L'attività è gratuita, con iscrizione su laclugano.ch.

Le iniziative coinvolgeranno anche i quartieri cittadini. Giovedì 3 dicembre, dalle 16, a Castagnola si terrà una fiaccolata dalla chiesa di San Giorgio a Piazza Carlo Cattaneo, dove San Nicolao distribuirà doni ai bambini. Venerdì 4 dicembre sono previsti un mercatino natalizio alle Scuole elementari di Maglio di Colla, dalle 16, l'accensione dell'albero a Pazzallo, dalle 16:30, e la tradizionale Lanternata d'Avvento a Pregassona, alle 17. Sabato 5 dicembre, dalle 14, Barbengo inaugurerà il proprio percorso dei presepi, accompagnato da un mercatino, dalla Santa Messa, dalla distribuzione di minestrone e da un concerto di canti natalizi proposto dai bambini.

Domenica 6 dicembre sarà invece il turno di Gandria, con la festa di San Nicolao dalle 10 alle 15 nella sala multiuso, e di Carona, dove i festeggiamenti inizieranno alle 17 in Piazza Montaa, con merenda e distribuzione di doni. A Carona è inoltre possibile visitare il presepe con figure a grandezza naturale nella loggia davanti alla chiesa di San Giorgio, mentre a Gandria l'esposizione di presepi presso il Portich Lungh resterà aperta fino al 6 gennaio.

Per tutta la durata della manifestazione, i mercatini natalizi saranno presenti in Via Nassa, Piazza Dante, Piazzetta Maraini e Via Luvini, dal 26 novembre al 23 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18. Il mercatino di Piazza Manzoni proseguirà invece fino al 6 gennaio 2027, con orari differenziati durante la settimana. Gli chalet gastronomici di Piazza della Riforma resteranno aperti fino al 10 gennaio, mentre il LAC Winter Village, con pista di pattinaggio, mercatino e area gastronomica, sarà attivo fino alla stessa data.

Da segnalare, infine, alcune modifiche alla viabilità legate alla Conferenza ministeriale dell'OSCE, in programma a Lugano il 3 e 4 dicembre. Dalle 20:30 di mercoledì 2 dicembre alle 20 di venerdì 4 dicembre sono previste possibili chiusure, deviazioni e limitazioni temporanee alla circolazione. Anche il Parco Ciani sarà interessato da alcune restrizioni: il transito pedonale sarà parzialmente limitato dal 30 novembre al 5 dicembre, mentre il sentiero delle installazioni luminose e l'albero parlante resteranno chiusi dal 1° dicembre alle 8 al 4 dicembre alle 17. L'albero parlante tornerà attivo sabato 5 dicembre.