Nel talk show di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio si parla di manovra economica, nuove tasse, caro casa, violenza sulle donne e caso Garlasco.

Questa sera Retequattro propone una nuova puntata di Dritto e rovescio, il talk show di prima serata guidato da Paolo Del Debbio. Il programma affronterà temi molto sentiti dall'opinione pubblica, dalla politica economica alle questioni sociali, con il confronto tra esponenti delle principali forze politiche.

Tra i protagonisti del dibattito in studio ci saranno Galeazzo Bignami per Fratelli d'Italia, Paola De Micheli per il Partito democratico, Matteo Perego per Forza Italia, Luca Boccoli per AVS e Luca Toccalini per la Lega.

Il cuore della serata sarà la manovra economica, con particolare attenzione a come distribuire le risorse disponibili per sostenere le famiglie italiane. Sul tavolo finiranno anche le proposte avanzate dalle opposizioni, che spaziano dall'introduzione di nuove tasse, tra cui la patrimoniale, fino al ritorno del reddito di cittadinanza.

Nella seconda parte della trasmissione il focus si sposterà sul mercato immobiliare. Gli ospiti discuteranno dei costi necessari per acquistare una casa e per gestirla, oltre alle crescenti difficoltà che molti nuclei familiari incontrano nel trovare un alloggio, tanto nell'acquisto quanto nella locazione.

Il giorno successivo alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, il programma dedicherà un approfondimento alla questione femminile. Si parlerà delle condizioni di sottomissione e violenza in cui alcune donne sono costrette a vivere, anche all'interno di certe famiglie e comunità di religione islamica.

Chiude la puntata il caso Garlasco, con un aggiornamento sugli ultimi sviluppi e sulle novità legate all'inchiesta.