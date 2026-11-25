Domenica 13 dicembre 2026 i cortili di palazzi, ville e castelli italiani aprono al pubblico con visite guidate, mercatini e concerti natalizi.

Domenica 13 dicembre 2026 le porte dei cortili di palazzi, ville e castelli si apriranno al pubblico in numerose regioni italiane, dal Nord al Sud della penisola, in occasione della prima edizione nazionale di Cortili Aperti, iniziativa promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane ETS.

Dietro quelle facciate si nasconde un patrimonio che per secoli ha ospitato famiglie, attività artigiane, scambi e incontri. I cortili, luoghi di passaggio e di vita quotidiana, conservano ancora le tracce delle trasformazioni che hanno interessato edifici, centri urbani e territori rurali.

Per un'intera giornata il pubblico potrà varcare soglie spesso lontane dai percorsi turistici tradizionali e ammirare una prospettiva insolita sull'architettura e sulla storia italiane. Il format si ispira all'esperienza della Sezione Puglia dell'associazione, arrivata quest'anno alla settima edizione. Per la prima volta l'iniziativa acquista respiro nazionale, con un programma che coinvolge diverse regioni. L'evento ha ottenuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

Il periodo scelto è quello che precede il Natale. In alcune dimore sono previste visite guidate, mercatini, cori natalizi e concerti, oltre a incontri con artigiani e iniziative dedicate alle tradizioni locali. Alcuni di questi luoghi sono poco conosciuti e restano lontani dai circuiti turistici tradizionali.

Al centro dell'iniziativa c'è la volontà di far conoscere il patrimonio culturale privato e il ruolo dei proprietari, che ogni giorno ne garantiscono la conservazione, la valorizzazione e il passaggio alle generazioni future. Secondo l'associazione, la rete delle dimore storiche costituisce un'infrastruttura culturale diffusa, radicata nei territori, in grado di produrre vantaggi concreti soprattutto nei piccoli borghi e nelle zone dell'entroterra.

Maria della Pace Odescalchi, presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane ETS, ha affermato: "Con la prima edizione nazionale di \"Cortili Aperti\" invitiamo il pubblico a scoprire una parte preziosa del grande museo diffuso rappresentato dalle dimore storiche italiane". Ha poi aggiunto: "Aprire questi luoghi significa condividere un patrimonio vivo, profondamente legato ai territori e alle comunità. Un patrimonio che, grazie all'impegno quotidiano dei proprietari, continua a essere custodito, reso fruibile e trasmesso alle generazioni future, generando valore culturale, sociale ed economico per il Paese".

Le regioni coinvolte sono numerose e l'elenco delle aperture è già piuttosto ricco. In Abruzzo si potranno visitare Villa Rossi a Silvi, Palazzo Nardis, Le Cancelle, Palazzo Burri-Gatti e Palazzo Piccirilli-Bucciarelli a L'Aquila, oltre a Palazzo Tilli a Casoli. La Basilicata partecipa con il Casinò Franchi a Pisticci e con La Cavallerizza Scardaccione a Sant'Arcangelo.

In Calabria le dimore aperte sono nove: Palazzo Verre a Belmonte Calabro, Tenuta Ciminata Greco e Palazzo Amarelli a Corigliano-Rossano, Castello del Principe a Sangineto, Palazzo Verga a Cotronei, Casa Spanò a Gerace, Tenuta Acton a Cannavà, Villa Zerbi a Taurianova e Palazzo Grillo a Polistena. In Campania l'appuntamento è all'Antica Dimora S. Maria del Pozzo di Borgo Pozzovetere, mentre in Emilia-Romagna si entra a Palazzo Lenzi già Caprara, a Bologna. Il Friuli-Venezia Giulia partecipa con Casa Foffani a Clauiano di Trivignano Udinese.

Il Lazio è una delle regioni più rappresentate, con dodici cortili. A Roma aprono Palazzo Torlonia, Palazzo Caffarelli, Palazzo Lante in Piazza dei Caprettari, Michele de Meo, il Relais Castrum Boccea e Villa Giovanelli Fogaccia. Fuori città si visitano Villa Mergè Palazzetto a Frascati, Villa del Cardinale a Rocca di Papa, Villa Cavalletti a Grottaferrata, Villa Morani ad Arsoli, Casa Pecci Caldarozzi-Prosperi Mangili a Carpineto Romano e il Castello di Proceno, in provincia di Viterbo.

Nel Nord la mappa prosegue con Palazzo Croce De Marini a Genova in Liguria, Casa Belgiojoso in via Carducci a Milano in Lombardia e Palazzo Conti di Bricherasio in Piemonte. Nelle Marche aprono Palazzo Ricci a Macerata e Palazzo Borgogelli a Fano, mentre in Molise si visita Palazzo De Lellis Petrecca a Isernia.

La Puglia è la regione con il maggior numero di aperture, venti in totale. Lecce ne ospita diciannove, tra palazzi, gallerie, chiese e una cappella: Castello Carlo V, la Cappella del Museo S. Castromediano, Palazzo Tamborino Cezzi, Palazzo Sambiasi, Palazzo Turrisi, Palazzo Bernardini, Palazzo Perrone (Hotel Pollicastro), la Galleria Miglietta, la Galleria Ship in Arte, Palazzo Carrozzini, Palazzo Lecciso, Palazzo Brunetti, Palazzo Maresgallo, la Fondazione Palmieri nella Chiesa di S. Sebastiano, Palazzo Apostolico Orsini, Palazzo Scarciglia, la Chiesa di S. Elisabetta, la Chiesa di S. Maria della Nova e la Chiesa di S. Leucio. A queste si aggiunge la Masseria Cuturi a Manduria.

In Sicilia si aprono Villa Bordonaro ai Colli a Palermo e la Tonnara di Marzamemi, nel territorio di Pachino, in provincia di Siracusa. In Toscana la visita riguarda la Casa dell'Abate Naldi a San Quirico d'Orcia.

Il Veneto conta dodici dimore. A Padova partecipano Casa Conti, Villa Roberti a Brugine e la Massimago Wine Tower, mentre Villa Artili Perrona si trova a Bosco di Mezzo (Bosaro, RO) e Villa Verecondi Scortecci a Colle Umberto, in provincia di Treviso. A Verona si aprono Palazzo Serenelli Benciolini, Palazzo Verità Poeta, Palazzo Bevilacqua, Palazzo Ederle Della Torre e Palazzo Negri, mentre a Vicenza sono previsti Palazzo da Schio Ca' d'Oro e Palazzo Valmarana Braga.

Il programma è in costante aggiornamento e, per orari, modalità di visita e prenotazioni, l'associazione ha predisposto informazioni dedicate sul proprio sito ufficiale.