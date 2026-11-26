Fiat 600 protagonista a novembre a La Ruota della Fortuna su Canale 5 con tre settimane dedicate a 600 Benzina, 600 Ibrida e 600 Turbo 100 in onda.

Per tre settimane consecutive, a novembre, la Fiat 600 è protagonista del game show La Ruota della Fortuna, in onda su Canale 5, con una presenza che alterna le diverse anime del modello.

Il calendario segue l'ordine delle settimane. Dall'8 al 14 novembre sul palco televisivo c'è la 600 Benzina Turbo 100, mentre dal 15 al 21 novembre tocca alla 600 Ibrida. L'ultimo passaggio, dal 22 al 28 novembre, è affidato alla 600 Turbo 100.

Il modello nasce per la vita di tutti i giorni e per le famiglie. Unisce dimensioni pensate per la mobilità urbana, flessibilità d'uso, comfort e uno stile che richiama l'Italia, ed è proprio questa vocazione a rendere naturale l'apparizione nel quiz.

Il programma riunisce ogni sera davanti allo schermo spettatori di età e abitudini diverse, un contesto che ben si adatta a un'auto rivolta ai nuclei familiari di ogni tipo.

La presenza nel game show coincide con il ritorno in onda della Fiat 600 con una nuova campagna televisiva, che usa l'ironia per raccontare quanto sia complicato rinunciare a un passaggio sulla 600. Lo spot, ambientato in un piccolo paese, mostra come all'improvviso chiunque trovi una buona ragione per farsi accompagnare.