Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Dopo un’edizione 2025 da record con 810 espositori, 55.000 m² occupati e quasi 27.000 visitatori, Myplant & Garden annuncia un’ulteriore crescita: nel 2026 raggiungerà i 60.000 m² espositivi e occuperà interamente quattro padiglioni, con l’aggiunta di aree esterne per dimostrazioni pratiche. Lo ha reso noto l’organizzazione in vista della kermesse.

La manifestazione celebrerà la decima edizione dal 18 al 20 febbraio 2026 presso Fiera Milano Rho, confermandosi come il più importante salone internazionale dedicato ai professionisti delle filiere del verde ornamentale, del paesaggio, del garden e della floricoltura. L’evento riunirà aziende, operatori, esperti, istituzioni e associazioni provenienti da tutta Europa e da numerosi Paesi extraeuropei.

Il padiglione 20 sarà interamente dedicato ai motori, un comparto in espansione, e a My Green Sports, evoluzione del “Verde Sportivo”, che ospiterà anche il nuovo programma FIGC per la formazione dei tecnici del verde. L’area paesaggio, rinominata My Landscape, si sposterà nel padiglione 8, guadagnando visibilità e identità; un boulevard la collegherà all’area fiore e decorazione, ora My Decor.

Il vivaismo resterà concentrato nel padiglione 16 e in un’ampia porzione del padiglione 12, in continuità con l’assetto che mantiene attiguo l’intero comparto tecnico. In quest’area troverà posto il Garden Center New Trend, che celebrerà l’anniversario tondo con “10 anni di trend – the best of”: un percorso che ripercorre un decennio di idee, scenografie, visioni e prodotti che hanno segnato l’evoluzione dell’evento e influenzato il mercato, per raccontare il passato, leggere il presente e immaginare il futuro del retail specializzato.

A rappresentare il volto più avanzato e sostenibile dell’offerta sarà My Innovation (già MyplanTech), un circuito diffuso nei padiglioni che metterà in mostra le soluzioni green e tecnologiche più innovative proposte dagli espositori. Il programma 2026 includerà inoltre nuovi contenuti, mostre, seminari tecnici, workshop formativi e dimostrazioni live.

“Passeremo da 55.000 a 60.000 mq di superficie, e copriremo completamente tutti i quattro padiglioni con l’esposizione grazie al riscontro eccezionale da parte dei nostri espositori”, afferma Valeria Randazzo, Exhibition Manager di Myplant. Con la decima edizione ci sarà un ulteriore riassetto delle aree espositive che coprono l’intera catena del valore: vivai, fiori, arredo, vasi e contenitori, decorazione, architettura del paesaggio, servizi, tecnica e macchinari offriranno una panoramica integrale e aggiornata sulla filiera. “Un’offerta completa che riflette la forza, la diversità e la continua evoluzione del settore”.

La kermesse riunirà aziende, operatori, esperti, istituzioni e associazioni da tutta Europa e da numerosi Paesi extraeuropei. L’ampliamento degli spazi risponde al riscontro positivo del mercato e punta a offrire un palcoscenico più ampio per l’innovazione lungo la filiera, favorendo l’incontro tra produzione, distribuzione, progettazione e servizi.

Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

