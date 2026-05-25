Quarta Repubblica affronta il caso Global Sumud Flotilla e Islam politico in prima serata

Questa sera su Retequattro andrà in onda una nuova e attesissima puntata di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro, incentrata su temi di grande attualità e impatto mediatico.

Tra gli argomenti principali della serata ci sarà lo scontro politico seguito alla vicenda della Global Sumud Flotilla. Dopo la diffusione dei video scioccanti che mostrano alcuni attivisti in ginocchio derisi dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, il dibattito si accende tra gli ospiti in studio. Le immagini, divenute rapidamente virali, hanno sollevato aspre polemiche e acceso il confronto sul ruolo della politica internazionale e sui diritti umani.

La trasmissione offrirà inoltre un approfondimento sulle correnti più radicali dell'Islam politico, analizzando l'influenza e le dinamiche interne a questi movimenti nel panorama geopolitico contemporaneo. Il tema promette di suscitare una discussione vivace tra giornalisti, esperti e politici presenti.

Spazio anche al caso Garlasco, con documenti esclusivi riguardanti l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, elemento che aggiunge ulteriore interesse a una puntata ricca di temi delicati e di grande rilevanza sociale.

Parteciperanno al dibattito volti noti e autorevoli come Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Fausto Biloslavo, Lucetta Scaraffia, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Giada Bocellari, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani. L'attesa è alta per le diverse prospettive che ciascun ospite porterà sull'attualità internazionale e sui casi che animano il confronto pubblico italiano.