La sportiva GAZOO Racing GR GT conquista il riconoscimento di TopGear.com e viene indicata come auto da guidare nel 2027. Il premio è stato annunciato il 24 novembre durante una cerimonia tenutasi presso il White City House di Londra, nell'ambito dei TopGear.com Awards, e segna il primo grande traguardo sia per la vettura sia per il marchio.

Il riconoscimento, intitolato "Car We're Most Looking Forward to Driving in 2027", premia una categoria tradizionalmente dominata da hypercar e supercar esclusive, e questo rende la scelta ancora più significativa. Per GAZOO Racing, un marchio relativamente giovane, si tratta di un risultato di peso, perché la GR GT è il primo modello del brand a ottenere un premio di questo livello.

A illustrare le ragioni della scelta è stato Tom Ford, Associate Editor di TopGear.com, che ha descritto così la vettura:

"Due posti, trazione posteriore, cofano lungo e un V8. Stiamo parlando di una sportiva/supercar con motore V8 turbo in posizione anteriore-centrale. Oggi si tratta di una configurazione quasi d'altri tempi. Toyota parla di un'attenzione chiara e definita all'esperienza di guida e al piacere al volante, più che alla pura ricerca delle prestazioni assolute. È il tipo di auto che fa venire voglia di mettersi subito alla guida. Ora, Toyota, facciamo in fretta."

La GR GT è una sportiva stradale che trae ispirazione dal mondo delle competizioni e ne porta nel proprio DNA l'impronta più autentica. Il cuore della vettura è un V8 biturbo da 4,0 litri, affiancato da un sistema ibrido con un solo motore elettrico. Gli ingegneri hanno puntato su un baricentro molto basso, su una struttura leggera ma estremamente rigida e su soluzioni aerodinamiche ottimizzate, così da offrire potenza e coppia ai massimi livelli.

Le prime unità della GR GT si avvicinano alle strade europee e, nel frattempo, una versione di sviluppo ha già acceso l'interesse del pubblico con dimostrazioni ad alta velocità, come quelle viste al Goodwood Festival of Speed. Anche le immagini e i filmati diffusi di recente hanno incontrato grande favore tra gli appassionati sul web.

Takashi Doi, General Manager del progetto GR GT, ha sottolineato come la vettura rappresenti la filosofia di GAZOO Racing, ovvero migliorare sempre le auto grazie al motorsport. Il progetto nasce dal desiderio del Master Driver Morizo di custodire per le generazioni future la tradizione delle sportive dei sogni, con l'obiettivo di trasmettere artigianalità, tecnologia e passione. Doi ha accostato questo spirito allo Shikinen Sengu, che punta a conservare competenze e know-how da una generazione all'altra, e ha voluto ringraziare gli appassionati di tutto il mondo per il sostegno ricevuto.

Andrea Carlucci, alla guida della strategia di prodotto e marketing di Toyota Motor Europe, ha ritirato il trofeo e ha poi commentato:

"Ciò che rende questo riconoscimento particolarmente speciale è il fatto che celebra l'entusiasmo e l'attesa che la GR GT ha già saputo generare tra gli appassionati. Riflette il legame emotivo che la vettura sta creando con fan e media grazie al suo design, alle sue soluzioni ingegneristiche e alla visione che ne ha guidato lo sviluppo. GAZOO Racing è animata dalla volontà di creare automobili capaci di suscitare emozioni e di instaurare una connessione diretta con chi guida. Ricevere questo riconoscimento da una voce autorevole del panorama automobilistico come TopGear.com rappresenta per noi un grande onore."

La GR GT fa parte di una trilogia completata dalla GR GT3 e dalla Lexus LFA Concept. Il progetto affonda le radici in icone del passato come la Toyota 2000GT e la Lexus LFA, e raccoglie il know-how maturato sui circuiti più impegnativi del mondo. La GR GT3 condivide l'impostazione di base della GR GT, ma è una vettura da corsa sviluppata esclusivamente per la pista, con prestazioni alla portata dei piloti. La Lexus LFA Concept, invece, mostra la visione di Lexus su una nuova generazione di sportive elettriche, condividendo tecnologie con le due sorelle e richiamando lo spirito della LFA con motore V10.

Toyota non è nuova ai premi della testata. Nel 2024 il costruttore è stato proclamato Manufacturer of the Year, mentre Aygo e GR Supra si sono aggiudicate il titolo di Car of the Year. Riconoscimenti di categoria sono arrivati anche per GR Yaris, Prius e Land Cruiser.