Hyundai TUCSON ha superato le 250.000 unità vendute in Italia dal 2004 ad oggi, un risultato che la colloca tra i modelli più rappresentativi della storia del marchio nel nostro Paese. Il C-SUV coreano ha accompagnato automobilisti di generazioni diverse, grazie a un progetto capace di interpretare i cambiamenti del mercato e delle esigenze di mobilità senza perdere la propria identità.

Il successo commerciale arriva dopo quello ottenuto presso la critica e affonda le radici in cinque generazioni di sviluppo, che in oltre vent'anni hanno portato il modello a rinnovarsi in termini di stile, tecnologia e motorizzazioni. Il picco più alto risale al 2016, quando furono venduti 22.856 esemplari, mentre nel 2023, nel 2024 e nel 2025 le vendite annuali hanno comunque superato la soglia delle 10.000 unità.

Alla base di questa continuità c'è la scelta di anticipare le tendenze e tradurle in soluzioni concrete. Il design si allontana dagli schemi tradizionali, la tecnologia evolve con ogni generazione e l'offerta copre esigenze molto diverse, dal tragitto quotidiano al lungo viaggio, fino all'uso familiare e al tempo libero.

Oggi la gamma italiana comprende motorizzazioni turbo benzina, Diesel Mild Hybrid 48V, Full Hybrid e Plug-in Hybrid, con livelli di elettrificazione, potenza e configurazione differenti. Le versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid possono essere abbinate anche alla trazione integrale, utile sui fondi a bassa aderenza e nei percorsi invernali, senza rinunciare al comfort di tutti i giorni.

Il Mild Hybrid 48V affianca il motore termico nelle fasi di guida più impegnative, mentre il Full Hybrid può percorrere brevi tratti in modalità esclusivamente elettrica, senza bisogno di ricarica esterna. Il Plug-in Hybrid, vertice della gamma per potenza, può essere collegato alla rete per allungare l'autonomia elettrica, mantenendo nei viaggi più lunghi la flessibilità tipica dei sistemi ibridi.

Tra gli allestimenti più caratteristici spicca la Dark Line, pensata per esaltare il carattere più deciso del SUV con una veste estetica dedicata e un equipaggiamento ricco. All'esterno la calandra anteriore è nera con logo Hyundai scuro, i cerchi in lega sono da 19 pollici, il tetto presenta barre longitudinali nere e i vetri posteriori sono oscurati. L'abitacolo prosegue la stessa impronta con tonalità completamente scure.

Sul fronte tecnologico troviamo fari anteriori Full LED, strumentazione digitale da 12,3 pollici, navigatore con display touchscreen da 12,3 pollici, sensori di parcheggio davanti e dietro, retrocamera e un ampio pacchetto di sistemi di assistenza Hyundai SmartSense.

La proposta più interessante del momento riguarda la MY27 Dark Line Full Hybrid da 239 CV, con cambio automatico e trazione anteriore, disponibile a 34.700 euro fino alla fine di novembre. Il vantaggio complessivo per il cliente arriva a 4.500 euro, suddivisi tra 3.000 euro di Hyundai Promo e 1.500 euro di Hyundai Boost. Il listino di questa versione è di 39.200 euro, IPT e PFU esclusi. Nei trenta giorni precedenti l'ultimo prezzo promozionale era invece di 36.550 euro con finanziamento Hyundai Plus e di 34.700 euro senza.

Chi sceglie il finanziamento Hyundai Plus versa un anticipo di 13.916 euro e restituisce il resto in 35 rate mensili da 208,91 euro, più una rata finale di 19.600 euro pari al valore garantito futuro. Il TAN è fissato al 6,95% e il TAEG all'8,28%, con importo totale del credito di 20.784 euro e importo totale dovuto di 27.112,20 euro, anticipo escluso. Al termine dei tre anni il cliente può sostituire l'auto con una nuova Hyundai, tenerla pagando la rata finale oppure restituirla. Il chilometraggio è limitato a 45.000 km complessivi, con un costo di 0,10 euro per ogni chilometro in eccesso.

La polizza facoltativa Furto e incendio base, proposta con Covea Affinity di MMA IARD, comprende furto, incendio, assistenza stradale, garanzie accessorie e valore a nuovo per 36 mesi, con i primi 12 mesi senza costi. Nell'esempio riferito alla provincia di Firenze il premio per i successivi 24 mesi è di 1.343 euro, già incluso nell'importo del credito, imposte comprese. Trattandosi di una copertura non obbligatoria, non rientra nel calcolo del TAEG.

L'offerta di finanziamento è valida dal 31 ottobre al 30 novembre 2026, con contratti di acquisto sottoscritti e immatricolazioni entro il 30 novembre, fino a esaurimento delle disponibilità presso le concessionarie aderenti. I consumi della MY27 Dark Line Full Hybrid vanno da 5,478 a 6,617 litri per 100 km nel ciclo misto WLTP correlato, con emissioni di CO2 comprese tra 124 e 150 g/km secondo gli ultimi dati omologativi disponibili, mentre fa fede il certificato di conformità (COC).

Le condizioni complete del finanziamento sono riportate nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, disponibili presso i concessionari, e l'operazione è soggetta ad approvazione di Hyundai Capital Bank Europe.