NAVA è la nuova artista Up Next Italia di Apple Music

Apple Music ha annunciato che NAVA è la nuova protagonista del programma Up Next Italia, l’iniziativa ideata per riconoscere e valorizzare i talenti emergenti del panorama musicale italiano. La piattaforma di streaming ha selezionato la cantautrice italo-iraniana come nuova voce da sostenere e promuovere, confermando la sua attenzione verso la nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo i confini del pop contemporaneo.

“Sono davvero contenta di far parte di Up Next Italia di Apple Music! Soprattutto con Concrete, dal mio primo album in assoluto, GABBEH! È prezioso che Apple Music dedichi questa piattaforma al mio progetto che rappresenta una parte fondamentale del mio percorso artistico e personale” racconta NAVA. “È bello vedere una realtà così importante dare credito ad artisti che lavorano per evolvere il pop”.

Nata a Teheran e cresciuta a Milano, NAVA è il progetto musicale di Nava Golchini. Fin dai primi lavori si è distinta per un immaginario ipnotico e viscerale, con influenze che spaziano da Arca ad Apparat, da Burial a Sevdaliza. Il suo esordio risale al 2019 con l’EP “Body”, nato dalla collaborazione con Francesco Fugazza (produttore e compositore), Marco Fugazza (batterista) ed Elia Pastori (batterista). Nello stesso anno partecipa al MI AMI Festival, seguita nel 2020 dall’uscita dell’EP “Sarabe”, quattro tracce che indagano il lato oscuro della natura umana e consolidano la sua reputazione nella scena musicale milanese e nazionale.

Nel 2021 l’artista intraprende un percorso da solista con il visual EP “Bloom”. Due anni più tardi pubblica il secondo EP per l’etichetta Oyez, prodotto da Gadi Sassoon (555n), in cui nelle cinque tracce esplora il dualismo tra vulnerabilità e durezza, tra la vita nelle metropoli di Milano e Teheran. Con la versione remix di “n130a” pubblicata nell’ottobre 2023, parte per il suo primo tour asiatico che tocca Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Chengdu e Saigon.

Nel 2025 NAVA torna con il suo primo album ufficiale, “GABBEH”, uscito il 14 novembre per Oyez, un progetto che consolida la sua identità artistica e il suo linguaggio musicale, sospeso tra elettronica evocativa e sensibilità pop contemporanea.

Up Next Italia è la declinazione italiana del programma globale Up Next di Apple Music, dedicato alla scoperta e promozione degli artisti emergenti. Ogni mese, il team editoriale della piattaforma seleziona un talento da sostenere dando visibilità a livello nazionale e internazionale. Il programma, attivo a livello mondiale da nove anni, ha contribuito alla crescita di nomi oggi affermati come Billie Eilish, H.E.R., Khalid, Burna Boy e Megan Thee Stallion.

Con la selezione di NAVA, Apple Music conferma la volontà di offrire spazio e riconoscimento ai nuovi protagonisti della musica contemporanea italiana. L’artista si unisce così a un elenco di talenti che, negli anni, ha incluso ANNA, Rose Villain, ALFA, Ditonellapiaga, Ginevra, Leon Faun, Sissi e molti altri nomi che si sono distinti per autenticità e innovazione.

NAVA rappresenta una voce unica nel panorama attuale, capace di fondere le proprie radici culturali con una visione sonora internazionale. La sua partecipazione a Up Next Italia segna un nuovo passo in un percorso artistico in continua evoluzione.

