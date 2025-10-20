Connect with us

ph. Alessio Pizzicanella

Spettacolo

NEGRITA: partito il count down per il nuovo tour e aggiunte nuove date

Published

I Negrita, iconica rock band italiana, sono pronti a tornare sui palchi di tutta Italia con il loro atteso “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”. Il tour prenderà il via il 7 novembre e si sposterà per le principali città italiane, offrendo ai fan l’opportunità di assistere a uno spettacolo rinnovato, con una nuova scaletta e un set elettrico.

Il tour, già ricco di 22 date, vede l’aggiunta di due nuovi appuntamenti ad Arezzo, la città di origine della band, il 19 e 20 dicembre presso il Teatro Petrarca. Questi concerti sono promossi dalla Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con We! agency e Men/Go Music Fest, aumentando il totale degli show a 24.

Alcune date hanno già registrato il tutto esaurito, come Isernia, Assisi, Potenza e Rende, mentre per altre località come Palermo, Pescara, Roma, Milano e Ancona restano disponibili gli ultimi biglietti.

Durante il tour, i Negrita presenteranno dal vivo i brani dell’ultimo album “Canzoni per Anni Spietati”, uscito a marzo di quest’anno, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del gruppo. Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare pezzi iconici come “Cambio”, “Ehi Negrita”, “Mama Mae” e “Ho Imparato a Sognare”.

La formazione della band per il tour include Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich, accompagnati da Giacomo Rossetti, Guglielmo Ridolfo Gagliano e Cristiano Dalla Pellegrina.

Il tour è prodotto e organizzato da MC2Live e vede la collaborazione di Radio Capital e Rockol come media partner. La carriera dei Negrita, iniziata nel 1994, continua a sorprendere e innovare con nove album in studio e una serie di hit che hanno resistito alla prova del tempo. Il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025” rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di assistere a uno spettacolo unico e coinvolgente.

NEGRITA: partito il count down per il nuovo tour e aggiunte nuove date

