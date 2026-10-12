Nerissima Serpe rilancia con cinque nuovi brani e annuncia il tour 2026

Nerissima Serpe è pronto a sorprendere ancora una volta i suoi fan: stanotte, alle ore 1:00 del 13 ottobre, uscirà la versione extended del disco NERISSIMA, arricchita da cinque nuovi brani inediti. Il progetto, pubblicato da EMI Records Italy / Universal Music Italia, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e vede la partecipazione, tra gli altri, di 18K nella traccia Cristalli.

Il nuovo capitolo dell'album era stato anticipato da teaser sui social e ha già generato grande aspettativa tra gli ascoltatori. La tracklist completa include ora ventidue brani, tra cui collaborazioni di rilievo con artisti come Kid Yugi, Artie 5ive, Latrelle, Promessa, Papa V e Madame.

L'energia di Nerissima Serpe si è fatta sentire anche dal vivo nella recente edizione del Red Bull 64 Bars Live, svoltasi tra i palazzi del quartiere Paolo VI di Taranto, dove il rapper ha conquistato il pubblico con una scenografia spettacolare e un set memorabile. Momento clou della serata, l'apparizione sul palco insieme a Papa V per la hit Tip Tap, che ha trasformato la performance in una vera festa davanti a circa 5.000 spettatori.

Non manca l'annuncio atteso da molti fan: Nerissima Serpe porterà la nuova versione di NERISSIMA sul palco con il tour La Tana dei Serpenti 2026, al via giovedì 15 ottobre da Torino. Il tour toccherà le principali città italiane, tra cui Milano, Bologna, Padova e Roma.

Dietro al nome di Nerissima Serpe c'è Matteo di Falco, classe 2000, originario di Milano e cresciuto a Siziano. L'artista si racconta così: "ho iniziato a fare musica in provincia, lontano dalla città", rivelando il forte legame con la propria identità e le proprie origini extraurbane. Vasco Rossi è stato il suo primo punto di riferimento musicale, ma l'amore per il rap è cresciuto insieme alla scoperta di realtà come Club Dogo e Marracash, e alla passione per la scena americana e internazionale. "Proprio come i miei miti Marra e Vasco, io cerco di dare sempre un peso alle parole. C'è una ricerca testuale anche quando faccio musica più FAST e divertente", sottolinea.

L'estetica di Nerissima Serpe riflette la vita fuori dalla città: "vengo dalle campagne, da fuori città. Sono fuori dal contesto del quartiere milanese e ne vado fiero. Facevo le grigliate in campagna anziché essere sui marciapiedi sotto i palazzoni. Per capire la mia musica, devi entrarci dentro". Un'identità definita, che si traduce in uno stile che l'artista stesso definisce "rap extra-urbano". "L'esigenza artistica non è quella di arrivare a tutti in questo momento. Puntiamo più a esprimerci e rappresentare qualcosa che ci piace. L'obiettivo: è differenziarsi da quel che c'è in giro. Per ora non ricerco le hit, voglio solo esprimermi".

Nel suo percorso, Nerissima Serpe ha già pubblicato due progetti da indipendente e, dopo la firma con Emi Records Italy/Universal Music Italia, ha raggiunto traguardi notevoli con l'album Identità e con Mafia Slime 2, disco realizzato insieme a Papa V e Fritu che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/NIQ. Numerose anche le collaborazioni con i principali nomi della scena musicale italiana contemporanea.

Con i nuovi brani e l'imminente tour, Nerissima Serpe conferma la propria crescita artistica e una voglia di differenziarsi sempre più marcata.