NIKON è Official Sponsor dei Giochi Mondiali Special Olympics Torino 2025

Nikon ha annunciato di essere l’Official Sponsor dei Giochi Mondiali “Special Olympics” che si terranno a Torino nel 2025. Questo importantissimo evento sportivo internazionale avrà luogo dall’8 al 15 marzo e coinvolgerà 1.500 atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi in ben 8 discipline diverse.

Grazie alla partnership con Nikon, un gruppo di videomaker professionisti sarà presente sul campo da gioco con fotocamere mirrorless Nikon Z e obiettivi NIKKOR Z. Questi esperti avranno il compito di immortalare l’essenza della manifestazione, i valori che rappresenta e soprattutto gli atleti, veri e propri protagonisti di questa straordinaria occasione.

Le discipline in cui si cimenteranno i partecipanti includono sci alpino, sci nordico, danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, snowboarding, corsa con le racchette da neve e pattinaggio di velocità. Sarà un’occasione unica per mettere in mostra le abilità e la determinazione degli atleti provenienti da tutto il globo.

I Giochi Mondiali “Special Olympics” rappresentano un momento fondamentale per celebrare l’inclusione e la diversità attraverso lo sport. Grazie al supporto di Nikon, si potrà godere di uno sguardo privilegiato su questo straordinario evento e sulle emozioni che trasmette.