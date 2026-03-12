Nilox lancia la nuova X8 Ultra: più potenza e autonomia per la gamma Fat

Nilox amplia la propria offerta nel mondo delle e-bike con una novità pensata per chi cerca potenza, autonomia e stile in un unico mezzo. Il brand italiano, specializzato in tecnologia per lo sport e la vita outdoor, presenta la nuova X8 Ultra, modello che arricchisce la Gamma Fat con una batteria maggiorata da 48V e l’introduzione di una porta USB-C integrata nel display, ora disponibile su più versioni della linea.

La Nilox X8 Ultra nasce come evoluzione della X8 Pro, con un chiaro obiettivo: offrire prestazioni superiori mantenendo la versatilità che ha reso il modello precedente tra i più apprezzati dagli utenti urbani e dagli amanti dell’off-road. La differenza principale risiede nella batteria removibile da 48V – 13 Ah, che garantisce fino a 90 km di autonomia. Abbinata a un motore posteriore da 250W con coppia da 53 Nm, questa configurazione assicura una pedalata fluida, stabile e reattiva anche sui percorsi più impegnativi.

Il telaio pieghevole in acciaio favorisce la praticità di utilizzo, mentre gli pneumatici FAT da 20” x 4” conferiscono aderenza e stabilità su qualsiasi superficie, dall’asfalto alle strade sterrate. Non mancano componenti affidabili come il cambio Shimano a sei velocità, i freni a disco meccanici e l’impianto luci LED anteriore e posteriore, studiato per garantire sicurezza in ogni condizione di visibilità. Il nuovo display LCD offre cinque livelli di assistenza e integra la porta USB-C, utile per ricaricare dispositivi mobili durante la pedalata. Il prezzo al pubblico è fissato a 1.299,95 euro.

Parallelamente, Nilox rinnova anche la X8 Pro, che si presenta con un look aggiornato grazie alla nuova colorazione Blu Avion, pensata per chi desidera distinguersi con un tocco di stile. Il modello sarà disponibile dalla fine di marzo al prezzo consigliato di 1.199,95 euro.

Un ulteriore passo avanti per la gamma Fat riguarda l’aggiornamento tecnologico dei display, ora dotati di porta USB-C integrata. Questa novità consente di ricaricare smartphone e altri dispositivi direttamente in movimento, un vantaggio concreto per chi utilizza app di navigazione o strumenti digitali mentre è in sella. La configurazione è disponibile sui modelli X8 Pro, X8 Ultra, X10 e X10 Ultra.

Con questi aggiornamenti, Nilox consolida la propria posizione nel segmento urban/off-road, rafforzando la filosofia alla base del suo manifesto: “They are not just e-bikes. It’s a statement. Ride bold. Feel bold. Be bold.” Un invito a vivere la mobilità con audacia, energia e libertà, come dichiarazione d’intenti per chi cerca mezzi che rispecchino la propria personalità e il proprio stile di vita.

Accanto alla nuova X8 Ultra e alla X8 Pro, la collezione include anche la X5 Pro, la X10 e la X10 Ultra, completando un’offerta pensata per rider che desiderano stabilità, autonomia e design distintivo. Con il lancio di queste novità, Nilox riafferma il suo impegno nel proporre soluzioni innovative e performanti, in cui tecnologia e carattere si fondono per offrire un’esperienza di guida a tutto tondo.