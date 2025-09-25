Nilox Onair: la fitness band che accompagna il benessere quotidiano

Connect with us

In un mondo dominato dall’iperconnessione e da ritmi frenetici, in cui sempre più giovani cercano momenti di equilibrio e stili di vita più sostenibili, Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita outdoor, presenta Onair, la fitness band senza schermo progettata per chi desidera vivere lo sport e il benessere quotidiano in modo autentico, libero da distrazioni digitali.

Nilox Onair rappresenta un nuovo approccio al mondo dei wearable: è un dispositivo per il monitoraggio che mette la persona al centro, accompagnandola durante la vita di tutti i giorni e restituendo il piacere di vivere il momento senza distrazioni. L’assenza di schermo, infatti, elimina notifiche, suoni superflui e la frenesia di controllare sempre il display, permettendo di concentrarsi su sé stessi, sul proprio benessere e sulle esperienze quotidiane.

Grazie a sensori avanzati, Onair garantisce un monitoraggio continuo, 24 ore su 24, dei parametri vitali fondamentali come frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione e qualità del sonno. Supporta oltre 100 modalità sportive, dal running al nuoto, dallo yoga al ciclismo, fornendo metriche personalizzate per ogni allenamento.

Con un design ultraleggero da soli 15 grammi, certificazione IP68 contro acqua e polvere e un’autonomia fino a 25 giorni, Onair è pensato per essere indossato in ogni momento della giornata, durante l’allenamento, i momenti di relax e anche durante il sonno, diventando l’alleato per vivere appieno le attività di tutti i giorni senza interruzioni.

Ad arricchire l’esperienza c’è la nuova app dedicata Nilox Onair sviluppata internamente per un’integrazione perfetta con il dispositivo. L’applicazione raccoglie tutti i dati monitorati dal bracciale e offre funzioni aggiuntive come il diario giornaliero per tenere traccia di umore, alimentazione e attività, calendario di monitoraggio del ciclo femminile e un set di oltre 20 esercizi di meditazione guidata per respirazione, concentrazione, rilassamento e sonno. Tutto questo in un’interfaccia semplice, intuitiva e completamente firmata Nilox.

Quando non connesso all’app, il dispositivo continua a monitorare i parametri, tenendo i dati in memoria fino a 14 giorni. I record e i tracciamenti vengono caricati in automatico sull’applicazione alla successiva connessione. Una funzione ideale per gli sportivi che amano allenarsi senza l’ingombro di avere sempre il telefono con sé.

Sul fronte dello stile, Onair non rinuncia al comfort e alla personalizzazione: ogni confezione include un doppio cinturino morbido e traspirante, per alternare look e praticità in base al momento della giornata. È disponibile in quattro varianti colore – nero, blu, rosa e grigio – pensate per incontrare i gusti e le esigenze di un pubblico ampio e trasversale. Onair si integra perfettamente al proprio stile e, grazie al suo design discreto, può essere indossato anche accanto al proprio smartwatch o orologio.

Nilox Onair è senza vincoli di abbonamento ed è disponibile al prezzo consigliato di €49,99 nei migliori negozi di elettronica e online sul sito ufficiale

