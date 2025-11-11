Nissan e Edison Energia insieme per promuovere la mobilità sostenibile in Italia

Nissan ed Edison Energia annunciano una nuova partnership pensata per facilitare la diffusione della mobilità elettrica nel nostro Paese. L’accordo prevede la fornitura e l’installazione delle Wallbox Edison direttamente attraverso la rete di concessionarie Nissan, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto completa e conveniente.

La collaborazione consente di acquistare presso le concessionarie Nissan il Pacchetto Edison Plug&Go, disponibile in due versioni: monofase con potenza massima di 7,4 kW a 1.899 euro, e trifase con potenza di 11 kW a 3.249 euro. Entrambe le soluzioni includono l’installazione a cura di Edison Energia e godono di una garanzia triennale a partire dalla data di installazione. Il pacchetto comprende sopralluogo, fornitura della Wallbox con cinque metri di cavo, dieci metri di tubi e cablaggi per la connessione al contatore, quadro elettrico con magnetotermico differenziale IP65, sistema di gestione dell’energia (Power Management) e rilascio della dichiarazione di conformità.

Per i clienti Nissan EV, la ricarica domestica diventa più semplice e accessibile. I possessori dei modelli 100% elettrici della gamma Nissan — MICRA, LEAF, Ariya, oltre ai veicoli commerciali Townstar e Interstar — possono ora rivolgersi direttamente alla rete Nissan per gestire l’intero processo, dal veicolo alla stazione di ricarica domestica. Il tutto è completato da un’app gratuita che consente di monitorare e programmare la ricarica in modo intuitivo ed efficiente.

Il Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, Marco Toro, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Grazie alla nuova partnership con Edison Energia, i clienti possono acquistare direttamente in concessionaria la Wallbox più adatta alle proprie esigenze. Avere la propria stazione di ricarica domestica è ora più facile e conveniente. L’accordo rafforza l’impegno di Nissan nella diffusione della mobilità elettrica, proprio a seguito degli importanti lanci delle nuove MICRA e LEAF 100% elettriche e in vista dei futuri lanci di JUKE EV e di un modello elettrico di segmento A.”

Anche Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa: “Edison Energia crede fortemente nella transizione verso una mobilità più sostenibile, incentivandola con soluzioni semplici e vantaggiose come l’installazione di wallbox domestiche. La partnership con un’azienda importante come Nissan ha l’obiettivo di vincere le sfide presenti oggi nel mercato automotive agevolando lo sviluppo di prodotti e servizi volti a facilitare la ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici.”

L’impegno di Nissan verso la sostenibilità si inserisce nel quadro della sua visione a lungo termine “Ambition 2030”, che punta alla completa neutralità carbonica entro il 2050. L’azienda continua a rafforzare la propria strategia elettrificata in Europa e in Italia, dove la gamma comprende modelli Mild Hybrid, Hybrid, 100% elettrici e dotati dell’esclusiva tecnologia e-POWER.

Con questa alleanza, Nissan ed Edison Energia si propongono di semplificare l’accesso alla mobilità elettrica e rendere più immediata la transizione verso un futuro a zero emissioni.