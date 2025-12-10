Connect with us

Nissan e Sonatus: l’intelligenza artificiale accelera lo sviluppo dei nuovi veicoli

Nissan compie un nuovo passo verso il futuro dell’automotive grazie a una collaborazione con Sonatus, azienda statunitense specializzata in software per veicoli intelligenti. Il Nissan Technical Centre Europe (NTCE) di Cranfield, nel Regno Unito, ha infatti siglato una partnership con Sonatus per integrare strumenti di intelligenza artificiale nei processi di sviluppo e collaudo dei nuovi modelli. L’obiettivo è ridurre i tempi di progettazione e incrementare l’efficienza operativa, confermando l’impegno di Nissan per l’innovazione tecnologica e la mobilità sostenibile.

Grazie alle tecnologie Collector AI e Sonatus AI Technician, gli ingegneri del centro europeo Nissan possono ora raccogliere e analizzare in tempo reale i dati di bordo provenienti dai veicoli, confrontandoli con dati storici. L’intelligenza artificiale elabora le informazioni fornite dai sensori, dalle unità di controllo elettronico (ECU) e dai sistemi diagnostici, individuando automaticamente irregolarità, potenziali guasti e inefficienze. In questo modo, i processi decisionali risultano più rapidi e precisi, permettendo di intervenire in anticipo sui problemi.

Le prime fasi di test hanno evidenziato risultati promettenti: il nuovo sistema consente di ridurre notevolmente la dipendenza dai veicoli di prova, passando da due settimane a soli due giorni per risolvere alcune tipologie di problemi tecnici. Questa efficienza rappresenta un vantaggio significativo per il piano di rilancio Re:Nissan, che prevede un’accelerazione nello sviluppo dei modelli e una stretta collaborazione con i partner strategici per aumentare la competitività.

“La nostra collaborazione con Sonatus è una chiara dimostrazione dell’impegno di Nissan in termini di innovazione. Grazie alla pluriennale esperienza dei nostri ingegneri e agli strumenti di IA, è possibile accelerare i processi di analisi e decisionali, lanciare prodotti e tecnologie in tempi più rapidi, garantendo alti standard qualitativi. Lavorare insieme ci consentirà di offrire ai nostri clienti una migliore esperienza e di essere competitivi in un mercato in rapida evoluzione”, ha dichiarato David Moss, Senior Vice President Research & Development di Nissan AMIEO.

In prospettiva, gli strumenti di intelligenza artificiale diventeranno parte integrante dei programmi di test dei futuri modelli Nissan, tra cui le prossime generazioni di LEAF e JUKE. Grazie alla sinergia con Sonatus e altri partner tecnologici, l’azienda punta a introdurre un approccio “smart testing” che sfrutta pienamente le potenzialità dell’analisi dei dati e dell’automazione.

Anche Alexandre Corjon, Senior Vice President e Technical Fellow di Sonatus, ha sottolineato la visione comune delle due aziende: “La nostra collaborazione con NTCE riflette un impegno condiviso verso un futuro supportato dall’intelligenza artificiale. Consentendo una raccolta ed elaborazione dati più efficiente, precisa e veloce, Sonatus supporta la realizzazione di sistemi e processi complessi. NTCE sta dimostrando come un’ingegneria lungimirante possa ridefinire lo sviluppo dei veicoli e stabilire un nuovo punto di riferimento per l’innovazione nel settore automobilistico.”

La partnership sarà protagonista anche al CES 2026 di Las Vegas, dove Nissan e Sonatus presenteranno dimostrazioni dal vivo delle nuove soluzioni di raccolta dati e diagnostica predittiva basate sull’intelligenza artificiale.

Nissan AMIEO, che comprende i mercati di Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania, continua a orientare la sua strategia verso la sostenibilità e la transizione elettrica, nel quadro della visione globale Ambition 2030. Questa mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a promuovere una mobilità sempre più connessa, efficiente e priva di emissioni.

Con questa collaborazione, Nissan conferma la propria volontà di unire competenze industriali e software intelligence, aprendo una nuova fase dello sviluppo automobilistico guidata dai dati e dall’intelligenza artificiale.

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Turismo

Gardaland Resort inaugura la stagione invernale con un’edizione “Fuori dagli schermi”

Giochi

Capcom svela Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e il nuovo aggiornamento di Monster Hunter Wilds

Moda

UNIQLO lancia la nuova stagione invernale con capi ad alte prestazioni

Spettacolo

Ben Harper torna a Rock in Roma 2026: live con gli Innocent Criminals all’Auditorium Parco della Musica

Società

Flavio Briatore ospite a “Dritto e Rovescio”: economia, lavoro e il peso delle festività

Motori

“Men of the Year” di GQ Italia: nuova Jeep Compass diventa un’opera d’arte in movimento

Spettacolo

RED BULL 64 BARS: fuori ora il settimo episodio della stagione 2025 con Side Baby

Giochi

Yhwach arriva in BLEACH Rebirth of Souls: il potere del Re dei Quincy conquista il gioco

Spettacolo

Le Scimmie tornano con “ALFA & OMEGA”: il nuovo capitolo di un duo culto del rap italiano

Motori

Kia PV5 Cargo conquista le 5 stelle Euro NCAP 2025

Motori

Mercato dell’usato in calo a novembre 2025: frenano auto e moto, ma l’anno resta positivo

Spettacolo

“F1: Il film” torna il 12 dicembre su Apple TV dopo un successo mondiale

Motori

BMW Italia accoglie Achille Lauro come nuova brand voice

Motori

Mercedes-Benz diventa Premier Partner globale della WTA dal 2026

Spettacolo

ËGO: annuncia oggi il suo nuovo singolo “INCUBI” feat THEØ, fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Motori

Hyundai e Healthy Seas: cinque anni di alleanza globale per oceani più puliti e un futuro sostenibile

Spettacolo

“I Delitti del BarLume” tornano su Sky Cinema con tre nuove storie tra giallo e commedia

Moda

Satorisan presenta “Unalome”: la collezione che unisce stile, comfort e sostenibilità

Spettacolo

Laura Mà racconta l’anima invisibile delle città con “Ad un passo dalla mia follia”

Spettacolo

Disponibile in digitale “DEAD POETS CLUB”: l’EP dell’omonimo gruppo che esplora l’interazione tra intelligenza artificiale e produzione musicale.
Motori

“Men of the Year” di GQ Italia: nuova Jeep Compass diventa un’opera d’arte in movimento

Il marchio Jeep ha scelto di celebrare la creatività e lo stile in occasione del party “Men of the Year” di GQ Italia, diventando...

3 ore ago

Motori

Kia PV5 Cargo conquista le 5 stelle Euro NCAP 2025

Kia continua a dominare il panorama della mobilità elettrica con un nuovo traguardo: il Kia PV5 Cargo ha conquistato le cinque stelle nella valutazione...

3 ore ago

Motori

Mercato dell’usato in calo a novembre 2025: frenano auto e moto, ma l’anno resta positivo

Segno negativo per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano nel mese di novembre 2025. Secondo i dati diffusi dall’Automobile Club d’Italia nel...

3 ore ago

Motori

BMW Italia accoglie Achille Lauro come nuova brand voice

BMW Italia annuncia una collaborazione strategica con uno dei protagonisti più eclettici della scena musicale e artistica italiana. Achille Lauro diventa la nuova brand...

20 ore ago