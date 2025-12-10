Nissan e Sonatus: l’intelligenza artificiale accelera lo sviluppo dei nuovi veicoli

Nissan compie un nuovo passo verso il futuro dell’automotive grazie a una collaborazione con Sonatus, azienda statunitense specializzata in software per veicoli intelligenti. Il Nissan Technical Centre Europe (NTCE) di Cranfield, nel Regno Unito, ha infatti siglato una partnership con Sonatus per integrare strumenti di intelligenza artificiale nei processi di sviluppo e collaudo dei nuovi modelli. L’obiettivo è ridurre i tempi di progettazione e incrementare l’efficienza operativa, confermando l’impegno di Nissan per l’innovazione tecnologica e la mobilità sostenibile.

Grazie alle tecnologie Collector AI e Sonatus AI Technician, gli ingegneri del centro europeo Nissan possono ora raccogliere e analizzare in tempo reale i dati di bordo provenienti dai veicoli, confrontandoli con dati storici. L’intelligenza artificiale elabora le informazioni fornite dai sensori, dalle unità di controllo elettronico (ECU) e dai sistemi diagnostici, individuando automaticamente irregolarità, potenziali guasti e inefficienze. In questo modo, i processi decisionali risultano più rapidi e precisi, permettendo di intervenire in anticipo sui problemi.

Le prime fasi di test hanno evidenziato risultati promettenti: il nuovo sistema consente di ridurre notevolmente la dipendenza dai veicoli di prova, passando da due settimane a soli due giorni per risolvere alcune tipologie di problemi tecnici. Questa efficienza rappresenta un vantaggio significativo per il piano di rilancio Re:Nissan, che prevede un’accelerazione nello sviluppo dei modelli e una stretta collaborazione con i partner strategici per aumentare la competitività.

“La nostra collaborazione con Sonatus è una chiara dimostrazione dell’impegno di Nissan in termini di innovazione. Grazie alla pluriennale esperienza dei nostri ingegneri e agli strumenti di IA, è possibile accelerare i processi di analisi e decisionali, lanciare prodotti e tecnologie in tempi più rapidi, garantendo alti standard qualitativi. Lavorare insieme ci consentirà di offrire ai nostri clienti una migliore esperienza e di essere competitivi in un mercato in rapida evoluzione”, ha dichiarato David Moss, Senior Vice President Research & Development di Nissan AMIEO.

In prospettiva, gli strumenti di intelligenza artificiale diventeranno parte integrante dei programmi di test dei futuri modelli Nissan, tra cui le prossime generazioni di LEAF e JUKE. Grazie alla sinergia con Sonatus e altri partner tecnologici, l’azienda punta a introdurre un approccio “smart testing” che sfrutta pienamente le potenzialità dell’analisi dei dati e dell’automazione.

Anche Alexandre Corjon, Senior Vice President e Technical Fellow di Sonatus, ha sottolineato la visione comune delle due aziende: “La nostra collaborazione con NTCE riflette un impegno condiviso verso un futuro supportato dall’intelligenza artificiale. Consentendo una raccolta ed elaborazione dati più efficiente, precisa e veloce, Sonatus supporta la realizzazione di sistemi e processi complessi. NTCE sta dimostrando come un’ingegneria lungimirante possa ridefinire lo sviluppo dei veicoli e stabilire un nuovo punto di riferimento per l’innovazione nel settore automobilistico.”

La partnership sarà protagonista anche al CES 2026 di Las Vegas, dove Nissan e Sonatus presenteranno dimostrazioni dal vivo delle nuove soluzioni di raccolta dati e diagnostica predittiva basate sull’intelligenza artificiale.

Nissan AMIEO, che comprende i mercati di Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania, continua a orientare la sua strategia verso la sostenibilità e la transizione elettrica, nel quadro della visione globale Ambition 2030. Questa mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a promuovere una mobilità sempre più connessa, efficiente e priva di emissioni.

Con questa collaborazione, Nissan conferma la propria volontà di unire competenze industriali e software intelligence, aprendo una nuova fase dello sviluppo automobilistico guidata dai dati e dall’intelligenza artificiale.