Nissan Italia, nuove nomine: Marco Puricelli Head of Communication e Luisa Di Vita alla guida del Planning & Performance

Nissan Italia rafforza la propria struttura di comunicazione con una serie di nomine strategiche che puntano a sostenere l’evoluzione del brand nel mercato italiano e internazionale. L’azienda annuncia infatti la nomina di Marco Puricelli come Head of Communication di Nissan Italia, mentre Luisa Di Vita assume il ruolo di Head of Planning, Project & Performance nella nuova organizzazione di International Communications Nissan. Gli incarichi sono immediatamente effettivi.

Con questa riorganizzazione, Nissan conferma la volontà di investire su competenze consolidate per affrontare le nuove sfide della comunicazione automotive, tra trasformazione del brand, innovazione tecnologica e rafforzamento del dialogo con media, stakeholder e pubblico interno.

Dopo quasi dieci anni alla guida dell’Ufficio Stampa, Marco Puricelli compie un passo avanti diventando Head of Communication di Nissan Italia. Nel ruolo di Responsabile Ufficio Stampa dal 2016, Puricelli ha contribuito in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione del marchio, supportandone il posizionamento e la crescita della reputazione presso i media e gli stakeholder.

Nel nuovo incarico, Marco Puricelli è responsabile dell’implementazione della strategia di comunicazione Nissan in Italia, che comprende comunicazione di prodotto, corporate e interna. L’obiettivo è sostenere l’evoluzione del brand, rafforzarne la visibilità e coinvolgere in modo sempre più efficace il personale di Nissan Italia sulle strategie della marca e sulla loro applicazione nel mercato.

Il suo lavoro sarà centrale per accompagnare Nissan in una fase di profonda trasformazione, in cui elettrificazione, innovazione e storytelling diventano leve fondamentali per la competitività del marchio.

Parallelamente, Luisa Di Vita viene nominata Head of Planning, Project & Performance all’interno della nuova organizzazione di International Communications Nissan. Nel suo nuovo ruolo, Luisa guida la pianificazione interfunzionale e i progetti globali, sviluppando campagne di branding e storytelling a supporto delle performance dei diversi mercati.

Nei 12 anni in cui ha ricoperto il ruolo di Direttore della Comunicazione e, dal 2023, di Chief Innovation Officer di Nissan Italia, Di Vita ha guidato importanti iniziative di sviluppo del brand e numerosi lanci di nuovi modelli, implementando strategie di comunicazione ad alto impatto e innovando i processi interni.

La sua esperienza rappresenta un asset strategico per Nissan a livello internazionale, soprattutto in un contesto in cui la coerenza del messaggio globale e l’efficacia delle campagne diventano elementi chiave per il successo dei mercati locali.

La riorganizzazione coinvolge anche Eleonora Benedetti, nominata Product Communications Coordinator. Benedetti supporta i piani e le attività di comunicazione dei prodotti Nissan, forte di una lunga esperienza nella Direzione Comunicazione, arricchita da competenze sviluppate come Brand Experience & Event Coordinator nella Direzione Marketing.

Il suo contributo sarà focalizzato sul racconto dei modelli Nissan, sull’integrazione tra comunicazione di prodotto, brand experience ed eventi, e sul rafforzamento del legame tra gamma e posizionamento del marchio.