Nissan LEAF premiata come Migliore Auto Compatta al Mondo dalla giuria del WWCOTY

La nuova Nissan LEAF conquista il titolo di Migliore Auto Compatta al Mondo secondo il Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), uno dei riconoscimenti internazionali più autorevoli nel panorama automotive. Un premio dal valore simbolico e concreto, assegnato dall’unica giuria al mondo composta esclusivamente da giornaliste donne specializzate nel settore auto, che celebra design, tecnologia, prestazioni e sostenibilità.

Il riconoscimento arriva per la terza generazione della Nissan LEAF, modello che ha fatto la storia diventando la prima vettura elettrica di massa a livello globale. Oggi la LEAF si conferma un punto di riferimento nel segmento delle compatte elettriche, grazie a un progetto evoluto che unisce accessibilità, efficienza e innovazione, accompagnando i clienti verso una mobilità sempre più sostenibile.

Il premio WWCOTY viene assegnato valutando parametri fondamentali per ogni automobilista, come sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, vantaggi concreti e impatto ambientale. La giuria internazionale, composta da 84 giornaliste provenienti da 54 Paesi, sottolinea come non esistano “auto da donna”, ma veicoli capaci di rispondere alle esigenze reali di tutti. Fondato nel 2009 dalla giornalista neozelandese Sandy Myhre, il Women’s Worldwide Car of the Year mira a rafforzare il ruolo delle donne nell’industria automobilistica globale.

A commentare il risultato è Ivan Espinosa, Presidente e CEO Nissan, che ha evidenziato come questo premio rafforzi l’impegno del brand nel rendere i veicoli elettrici sempre più desiderabili e alla portata di un pubblico ampio. La nuova LEAF, ha spiegato, rende la guida quotidiana più semplice e piacevole, facilitando l’ingresso nel mondo della mobilità elettrica grazie a soluzioni tecnologiche avanzate e intuitive.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Nissan LEAF si distingue per un design aerodinamico ed elegante, abbinato a un propulsore elettrico evoluto che garantisce un’autonomia fino a 622 km grazie alle batterie da 52 o 75 kWh. Un risultato che la rende particolarmente competitiva nel segmento delle auto elettriche compatte, anche per chi affronta lunghi viaggi.

Grande attenzione è stata riservata alla gestione della ricarica, grazie a un sistema intelligente di controllo termico della batteria che lavora in sinergia con il Route Planner di Google Maps. Questa integrazione consente di pianificare automaticamente le soste di ricarica e di impostare la temperatura ideale per massimizzare velocità ed efficienza, migliorando l’esperienza di utilizzo in ogni condizione climatica.

Costruita sulla piattaforma modulare CMF-EV, la stessa utilizzata da Nissan Ariya, la nuova LEAF offre un assetto equilibrato con sospensioni MacPherson anteriori e multi-link posteriori, garantendo comfort, stabilità e piacere di guida sia in città sia nei percorsi extraurbani. Le tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione contribuiscono a rendere ogni viaggio più sicuro e rilassante, con sistemi avanzati che supportano il conducente in modo naturale e intuitivo.

Sotto il cofano, il cuore elettrico della LEAF eroga 160 kW (218 CV) e 355 Nm di coppia, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, numeri che assicurano prestazioni brillanti e una risposta pronta in ogni situazione.

L’esperienza digitale è un altro punto di forza del modello, grazie alla suite Google integrata accessibile dai display da 14,3 pollici, che consente di utilizzare Google Maps, Assistant e Play Store direttamente a bordo. A questo si aggiungono i comandi vocali avanzati e l’app NissanConnect Services, che permette di controllare da remoto numerose funzioni del veicolo, dalla gestione della ricarica alla climatizzazione, fino alla pianificazione dei viaggi.

Con questo importante riconoscimento internazionale, la nuova Nissan LEAF si afferma come una delle auto elettriche compatte più complete e avanzate sul mercato, capace di unire tecnologia, sostenibilità e piacere di guida.