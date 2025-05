Nissan Micra ritorna e diventa elettrica

Dopo oltre trent’anni di successi e 600.000 unità vendute, Nissan Micra torna sul mercato italiano in versione 100% elettrica, rinnovando la sua missione: ridefinire il concetto di city car e proiettarsi nel futuro della mobilità sostenibile.

Lanciata originariamente nel 1992, la Nissan Micra si è subito imposta nel cuore degli italiani, grazie a un design inconfondibile e soluzioni tecnologiche allora rivoluzionarie per il segmento, come ABS, motore 16 valvole e chiusura centralizzata. È stata la prima vettura giapponese a vincere il prestigioso premio “Car of the Year” nel 1993, affermandosi come simbolo di innovazione e qualità.

Oggi, con la sua sesta generazione, Micra entra nel mondo dell’elettrico mantenendo intatti i valori che l’hanno resa celebre: design iconico, piacere di guida e tecnologie all’avanguardia. La nuova versione è sviluppata per un contesto di mercato in piena trasformazione, dove il segmento B resta il più rilevante in Italia, con una domanda in continua crescita anche per i veicoli elettrici.

Progettata presso il Nissan Design Europe di Londra, la nuova Micra presenta linee pulite, superfici eleganti e un’aria da SUV compatto che la distingue nel panorama delle city car. I cerchi da 18 pollici e la carrozzeria disponibile in 11 combinazioni di colore ne esaltano il carattere metropolitano.

Gli interni combinano comfort e tecnologia, con richiami stilistici al Giappone e due schermi da 10,1 pollici, uno per il cruscotto e uno per il sistema di infotainment. Finiture curate, materiali soft-touch e ambient lighting con 48 opzioni cromatiche offrono un’esperienza di guida moderna e raffinata.

La nuova Nissan Micra è disponibile con due opzioni di batteria (40 kWh e 52 kWh), per un’autonomia rispettivamente di 310 km e 408 km. La ricarica rapida è una delle più performanti del segmento: dal 15% all’80% in soli 30 minuti grazie al caricatore CC da 100 kW.

Dotata di tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), Micra permette anche di alimentare dispositivi esterni, mentre il sistema e-Pedal, esclusiva Nissan, consente una guida rilassata e più efficiente utilizzando un solo pedale.

Micra introduce l’integrazione completa con l’ecosistema Google, inclusi Google Maps, Google Assistant e Google Play, trasformando l’abitacolo in un hub digitale. La pianificazione dei percorsi include le stazioni di ricarica ottimali e permette di precondizionare la batteria per massimizzare la velocità di ricarica.

La nuova Micra è dotata di una suite completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui ProPilot Assist, frenata automatica d’emergenza, mantenimento corsia e rilevamento angoli ciechi, garantendo massima sicurezza sia in città che in autostrada.

Con il programma Nissan More, Micra può essere coperta fino a 10 anni o 200.000 km, rinnovando la garanzia a ogni tagliando eseguito presso la rete ufficiale Nissan.

Il lancio della nuova Micra è solo il primo passo di un piano ambizioso: entro il 2026, Nissan porterà in Europa anche la nuova LEAF, il Juke EV e la prossima generazione della tecnologia e-POWER. Tutti modelli progettati per rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile e intelligente. I prezzi della nuova Nissan Micra saranno annunciati entro luglio 2025, ma la sua promessa è già chiara: continuare a essere protagonista in un segmento che ha contribuito a creare, con un’offerta che coniuga innovazione, accessibilità ed emozione.