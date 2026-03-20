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Nissan premiata per il progetto di guida autonoma evolvAD con la LEAF elettrica

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Nissan si distingue ancora una volta nel campo della mobilità del futuro grazie al progetto di ricerca “evolvAD”, che ha ricevuto il Collaborate to Innovate (C2i) Automotive Award 2025 da parte della rivista britannica The Engineer. Il riconoscimento celebra l’impegno dell’azienda giapponese nella sperimentazione avanzata di tecnologie di guida autonoma e nella collaborazione tra industria, mondo accademico e istituzioni pubbliche.

Il progetto, coordinato dal Nissan Technical Centre Europe (NTCE) con sede a Cranfield, nel Regno Unito, si inserisce nel percorso di sviluppo delle soluzioni di mobilità autonoma della Casa, mirate a rendere i veicoli elettrici più intelligenti, sicuri e sostenibili. evolvAD si basa su versioni 100% elettriche della Nissan LEAF, equipaggiate con sistemi di assistenza alla guida avanzati (AD), testate in condizioni reali di traffico urbano e rurale.

Le prove su strada hanno dimostrato le capacità del sistema di circolare in modo autonomo su percorsi complessi, come stradine residenziali strette o arterie rurali con curve, velocità variabili e segnaletica limitata. Gli studi si concentrano sull’affidabilità, sulla sicurezza e sull’integrazione dei veicoli con l’infrastruttura digitale, aprendo la strada a una futura diffusione su larga scala dei veicoli connessi e autonomi (CAV – Connected and Autonomous Vehicles).

Nel ricevere il premio, Robert Bateman, evolvAD Project Manager e Manager of Nissan’s Research and Advanced Engineering team presso NTCE, ha dichiarato: “Vedere una Nissan LEAF guidare autonomamente in condizioni sia urbane sia rurali è stato un momento di grande soddisfazione, che corona un eccellente lavoro di ingegneria. A nome dell’intero team evolvAD di Nissan e dei nostri partner, è un privilegio ricevere questo riconoscimento dai colleghi del settore. Questo progetto dimostra la forza della collaborazione tra industria, mondo accademico e istituzioni pubbliche. evolvAD non solo accelera lo sviluppo della tecnologia di guida autonoma di Nissan, ma consolida anche la posizione del Regno Unito come riferimento globale nell’innovazione dei veicoli connessi e autonomi.”

L’iniziativa nasce da un consorzio di cinque partner con Nissan come capofila tecnico ed è stata cofinanziata da industria e settore pubblico attraverso il fondo governativo britannico Intelligent Mobility (pari a 100 milioni di sterline). Il fondo è amministrato dal Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) e gestito da Innovate UK, l’agenzia nazionale per l’innovazione.

I partner del progetto rappresentano competenze complementari decisive: Connected Places Catapult ha applicato tecniche di apprendimento automatico per generare mappe ad alta definizione da immagini aeree; Humanising Autonomy ha fornito strumenti di analisi del comportamento degli utenti vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti; SBD Automotive ha curato la sicurezza informatica e l’integrità dei sistemi a bordo; mentre TRL ha sviluppato i processi di validazione del sistema veicolo sfruttando le strutture dello Smart Mobility Living Lab (SMLL).

Con evolvAD, Nissan prosegue il percorso iniziato con i progetti HumanDrive e ServCity, confermando la propria strategia globale verso una mobilità più sicura, sostenibile e accessibile. L’obiettivo è quello di integrare ingegneria, infrastrutture digitali, sicurezza e comunicazione, accelerando il passaggio dalla sperimentazione in circuito alla circolazione su strade reali.

L’assegnazione del premio C2i riconosce quindi non solo l’avanzamento tecnologico raggiunto, ma anche la capacità di creare un modello di cooperazione efficace tra imprese e istituzioni. evolvAD si configura come un tassello fondamentale nel percorso verso un futuro in cui le auto a guida autonoma andranno oltre il concetto di prototipo, avvicinandosi a un utilizzo diffuso e quotidiano.

Il successo di Nissan al C2i Automotive Award 2025 rappresenta un segnale chiaro della direzione intrapresa dal settore automobilistico: innovazione condivisa, ricerca applicata e sviluppo di tecnologie che rendano la mobilità più intelligente e sostenibile per tutti.

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