Nissan Qashqai domina il mercato italiano: a febbraio è il C-SUV più venduto grazie al nuovo e-POWER

Nel mese di febbraio 2026 Nissan Qashqai si conferma il C‑SUV più venduto in Italia, con oltre 2.300 immatricolazioni e un risultato che ribadisce il successo già ottenuto lo stesso mese del 2025. La vettura simbolo della gamma crossover Nissan continua a rafforzare la propria leadership in un segmento altamente competitivo, sostenuta dal rinnovato interesse verso la versione e‑POWER.

Secondo i dati comunicati da Nissan, Qashqai occupa la prima posizione tra i C‑SUV e la settima tra gli ibridi più venduti in Italia. Un traguardo che conferma l’andamento positivo registrato durante tutto il 2025, quando il modello aveva chiuso l’anno come quarto C‑SUV e settimo ibrido più richiesto nel Paese.

Nel 2026 il trend è in ulteriore crescita: le vendite complessive di Qashqai sono aumentate del 26% nei primi due mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche i contratti segnano un incremento significativo, pari a +20% sul totale Qashqai e +24% sulle versioni e‑POWER.

Le prestazioni del mercato italiano sono di rilievo anche su scala europea. L’Italia è il primo Paese del continente per vendite di Qashqai su tutti i canali e si conferma in testa anche per il canale privato, a testimonianza del forte legame del pubblico nazionale con il modello.

Questo successo è trainato soprattutto dall’evoluzione tecnologica della motorizzazione e‑POWER, ora completamente riprogettata. Rispetto alla generazione precedente, il nuovo sistema ibrido offre consumi ridotti del 12%, pari a 4.5 l/100 km nel ciclo WLTP, un’autonomia incrementata del 13% (oltre 1.200 km con un pieno da 55 litri) e emissioni di CO₂ diminuite del 12%, ora a 102 g/km. L’abitacolo è più silenzioso di 5,6 dB, raggiungendo comfort acustici comparabili a quelli di un veicolo elettrico a batteria. Inoltre, in modalità Sport la potenza cresce di 15 CV toccando i 205 CV complessivi.

Anche sotto il profilo della manutenzione, i miglioramenti sono tangibili: gli intervalli passano da 15.000 a 20.000 km, una scelta che contribuisce a ridurre i costi di esercizio per l’automobilista.

A diciannove anni dal suo debutto, Nissan Qashqai resta un simbolo nella categoria dei crossover, capace di rinnovarsi costantemente. L’offerta commerciale parte oggi da 26.900 euro per la versione Acenta Mild Hybrid 140CV manuale, con un listino ribassato grazie ai contributi Nissan e delle concessionarie aderenti in caso di permuta o rottamazione. Inoltre, nel mese di marzo sono previsti i “Crossover Days” con un extra sconto di 1.500 euro su vetture nuove in pronta consegna, per contratti sottoscritti entro il 31 marzo 2026 e immatricolazione entro la stessa data.

Con questi risultati, Nissan consolida la propria posizione nel mercato italiano. Il rinnovato Qashqai e‑POWER si distingue ancora una volta per efficienza, comfort e tecnologia, riaffermando la filosofia del marchio: unire innovazione e piacere di guida nel percorso verso la mobilità del futuro.