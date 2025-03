Nissan Qashqai MY24 e-Power: la nostra prova su strada

A tre anni e mezzo dal debutto della terza generazione, Nissan Qashqai si rinnova con un restyling che va ben oltre il classico facelift. Le novità si concentrano principalmente sull’estetica e sulla dotazione tecnologica, confermando l’ambizione della casa giapponese di mantenere il proprio SUV tra i leader del segmento. L’ abbiamo provata con il nuovo allestimento N-Design e con l’esclusiva tecnologia e-Power,

Il primo impatto visivo con la nuova Qashqai evidenzia un frontale completamente rivisto. Spicca la nuova griglia tridimensionale in nero lucido con dettagli in cromo satinato, ispirata al linguaggio stilistico V-Motion di Nissan. Anche i gruppi ottici sono stati aggiornati con linee più affilate e luci diurne dotate di cinque lenti, mentre la firma luminosa ora include la scritta “Nissan” retroilluminata, un dettaglio di forte impatto.

Di profilo, il SUV mette in evidenza i nuovi cerchi in lega da 20 pollici, disponibili nell’allestimento N-Design, che donano ulteriore dinamismo alla silhouette. Al posteriore, invece, pur mantenendo la forma generale, i fari adottano nuove grafiche e un guscio trasparente che enfatizza il look moderno.

L’abitacolo della Nissan Qashqai MY24 offre materiali di alta qualità e una cura dei dettagli superiore. L’allestimento N-Design introduce inserti in Alcantara sulla plancia e sul tunnel centrale, mentre i sedili in ecopelle garantiscono un comfort di livello superiore, con regolazioni elettriche estese per il conducente, incluso il supporto lombare.

La disposizione dei comandi è intuitiva: la console centrale integra il selettore della marcia, il bilanciere per le tre modalità di guida (Eco, Normal, Sport) e il tasto per attivare la frenata rigenerativa. Il nuovo sistema multimediale, basato su Android Auto, sfrutta l’intelligenza dell’assistente vocale Google, che recepisce i comandi in modo naturale senza dover pronunciare parole chiave. Ottima anche l’ergonomia dei comandi del climatizzatore bizona, che mantengono pulsanti fisici per una regolazione rapida e intuitiva.

Sul fronte della connettività, la dotazione include una piastra di ricarica wireless facilmente accessibile e due porte USB-C per i passeggeri anteriori, oltre ad altre due prese dedicate ai passeggeri posteriori.

La nuova Qashqai conferma la sua vocazione familiare grazie a un abitacolo spazioso e ben organizzato. I sedili posteriori offrono un buon comfort ai passeggeri laterali, con spazio adeguato per gambe e testa, mentre il posto centrale risulta leggermente penalizzato dalla presenza del tunnel rialzato e del mobiletto centrale con bocchette d’aria dedicate. Il bagagliaio si conferma capiente, con una capacità di 504 litri, che aumenta fino a 1.440 litri abbattendo i sedili posteriori, garantendo un’ottima flessibilità per ogni esigenza di carico.

Le novità più rilevanti del restyling riguardano le dotazioni tecnologiche di assistenza alla guida. Il sistema Around View Monitor offre una visione a 360° migliorata, grazie a quattro telecamere, di cui quella frontale con un angolo ampliato a 200°. Sono disponibili ben otto visuali diverse, tra cui una modalità “cofano invisibile”, che tramite una rappresentazione grafica aiuta a percepire meglio la posizione delle ruote durante le manovre.

Inoltre, Nissan introduce il Driver Assist Custom Mode, una funzione che permette di personalizzare l’intervento degli ADAS, adattandoli al proprio stile di guida. Questo consente una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei sistemi di assistenza, senza rinunciare alla sicurezza.

Il sistema e-Power, che abbina un motore elettrico a un motore termico che funge da generatore, si conferma una soluzione efficiente per chi cerca un’esperienza di guida elettrificata senza necessità di ricarica alla spina. Durante il nostro test su percorsi misti (città, extraurbano e autostrada), il consumo medio rilevato è stato di 6 litri ogni 100 km, pari a 16,6 km/l.

La nuova Nissan Qashqai ha un listino prezzi che parte da 31.570 euro. L’allestimento N-Design con sistema e-Power, sale a 42.770 euro. Oltre che con la motorizzazione e-Power, il crossover giapponese è disponibile anche con una doppia opzione mild hybrid 48 V: da 140 o 158 cavalli, anche con trazione integrale.