Nissan riceve il premio ADI per la migliore innovazione

Il percorso di innovazione di Nissan Italia ottiene un riconoscimento di prestigio. Il Nissan Innovation Program ha ricevuto il Premio Eccellenza del Design 2025 dell’ADI – Associazione per il Design Industriale, nella categoria Ricerca d’Impresa, per la capacità di integrare design thinking, digital transformation e nuovi modelli di business in un progetto di rinnovamento aziendale.

Fondata a Milano nel 1956, l’ADI rappresenta il principale organismo italiano per la promozione e la valorizzazione del design. L’associazione assegna ogni anno premi a chi si distingue nell’ambito della progettazione e dell’innovazione, sia di prodotto sia di processo, riconoscendo le eccellenze del made in Italy.

L’iniziativa di Nissan, lanciata nel 2022, è stata ideata per stimolare la creatività interna e favorire l’efficienza. A guidare il programma è Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia, a capo di un team multidisciplinare di sessanta persone provenienti da diversi reparti aziendali. L’obiettivo del gruppo è favorire la collaborazione e il dialogo tra esperienze e competenze differenti, con la convinzione che il valore nasca dal confronto tra approcci trasversali.

Il Nissan Innovation Program si struttura intorno a un sistema di “call for ideas” aperte ai dipendenti: ciascun collaboratore ha l’opportunità di proporre soluzioni innovative, che vengono poi selezionate e sviluppate in progetti concreti. Alcuni di questi hanno già trovato applicazione, tra cui AI reporting e il redesign del customer after sales journey, strumenti mirati a migliorare i servizi e l’esperienza complessiva dei clienti.

Il premio è stato consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale al WEGIL, spazio culturale nel cuore di Trastevere a Roma. A ritirarlo è stata proprio Luisa Di Vita, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione tra funzioni aziendali. “Ringrazio il team di Nissan con cui ho l’onore di lavorare da oltre tre anni e che ha consentito lo sviluppo di nuovi progetti fondati su tre principi chiave: fattibilità, efficienza e nuovi modelli di business. Infine, il mio riconoscimento va al team di consulenza di Sketchin e all’ADI che ha valorizzato il proficuo lavoro di tutta la squadra.”

Questo riconoscimento conferma l’impegno di Nissan nel promuovere l’innovazione come leva strategica per la competitività. L’approccio integrato del programma, che unisce creatività e rigore metodologico, rappresenta un modello virtuoso per le realtà aziendali impegnate nella trasformazione digitale. Con il premio dell’ADI, Nissan Italia si posiziona così tra le protagoniste dell’innovazione nel panorama industriale nazionale, dimostrando come l’evoluzione possa nascere dall’interno, grazie al contributo e alla visione dei propri collaboratori.