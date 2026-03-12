Connect with us

Nissan, Wayve e Uber annunciano una collaborazione per lo sviluppo di Robotaxi

Nissan, Wayve e Uber hanno annunciato una nuova collaborazione strategica destinata a trasformare la mobilità urbana in una delle metropoli più dinamiche al mondo. Le tre aziende hanno firmato un memorandum d’intesa per lo sviluppo e l’implementazione di un servizio di Robotaxi basato su veicoli a guida autonoma, con un progetto pilota previsto a Tokyo entro il 2026.

L’iniziativa rappresenta la prima partnership tra Nissan, Wayve e Uber dedicata ai veicoli a guida autonoma in Giappone, e costituisce una tappa fondamentale del programma globale di Robotaxi di Wayve e Uber, che mira a estendersi in oltre dieci città a livello mondiale, tra cui Londra.

Nel progetto giapponese, Nissan metterà a disposizione la Nissan LEAF, equipaggiata con il software di guida autonoma Wayve AI Driver, che sarà accessibile agli utenti direttamente tramite l’app Uber. Il sistema end-to-end di Wayve utilizza l’intelligenza artificiale per apprendere dai dati reali e adattarsi a nuove situazioni urbane senza ricorrere alle mappe HD, favorendo così una maggiore flessibilità operativa e una più rapida espansione internazionale.

Durante la fase iniziale del progetto, i veicoli opereranno sulla rete Uber con la presenza a bordo di un operatore di sicurezza, offrendo ai passeggeri la possibilità di testare il servizio di Robotaxi all’interno della propria quotidianità. L’obiettivo condiviso è costruire un modello di mobilità autonoma sicuro, affidabile e tecnologicamente avanzato in un contesto complesso come quello di Tokyo, caratterizzato da un traffico intenso e da infrastrutture articolate.

Ivan Espinosa, Presidente e CEO di Nissan Motor Co., Ltd., ha dichiarato:
“Nissan è orgogliosa di contribuire a un nuovo capitolo dell’innovazione nella mobilità. La collaborazione con Wayve per l’integrazione di tecnologie AI all’avanguardia nella nostra gamma di veicoli ha consolidato basi solide, e siamo entusiasti di compiere oggi un ulteriore passo avanti con l’avvio del progetto pilota di Robotaxi a Tokyo. L’unione tra la tecnologia AI di Wayve, la rete Uber e i veicoli Nissan rappresenta una concreta dimostrazione della nostra capacità di trasformare la nostra visione in realtà: rendere la mobilità intelligente parte della vita quotidiana.”

Entusiasta anche Alex Kendall, Cofondatore e CEO di Wayve, che ha affermato:
“Tokyo rappresenta un passo fondamentale per portare l’intelligenza incorporata nei veicoli in uno dei mercati della mobilità più sofisticati al mondo. Sperimentiamo la nostra tecnologia in Giappone dall’inizio del 2025, e abbiamo acquisito un’esperienza significativa nelle caratteristiche stradali uniche del Paese. La collaborazione con Uber e Nissan per avviare un progetto pilota di Robotaxi ci consente di introdurre questa tecnologia in modo responsabile, continuando ad apprendere e ad ampliare le nostre applicazioni.”

Anche Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, ha sottolineato l’importanza dell’intesa:
“La mobilità autonoma sta diventando una componente sempre più rilevante della piattaforma Uber. Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con Wayve e di lavorare con Nissan per portare i Robotaxi a Tokyo. Dopo il progetto pilota previsto a Londra, siamo lieti di estendere il servizio nella capitale giapponese, implementando modalità di viaggio nuove e più moderne in alcune delle città più importanti al mondo. Questa collaborazione riflette anche il nostro impegno di lungo periodo verso il Giappone, un mercato strategico in cui l’innovazione può contribuire a rispondere alla crescente carenza di autisti e a sostenere il futuro della mobilità urbana. Il nostro obiettivo è offrire ai passeggeri maggiori possibilità di movimento, con un accesso semplice e immediato tramite l’app Uber.”

Uber ha inoltre reso noto che intende avviare il servizio attraverso una compagnia di taxi autorizzata, in stretta collaborazione con le autorità locali giapponesi, e sta già lavorando alla selezione dei propri partner operativi.

Durante l’annuncio è stato presentato il prototipo di Robotaxi basato su Nissan LEAF, simbolo tangibile dell’ambizione condivisa dalle tre aziende di estendere a livello globale un modello di mobilità autonoma sicura e intelligente. La combinazione della tecnologia AI di Wayve, della piattaforma internazionale di Uber e dell’esperienza automobilistica di Nissan punta a consolidare un nuovo standard nel settore dei trasporti del futuro.

