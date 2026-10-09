Norah Jones e Chris Stapleton insieme nel nuovo singolo natalizio April's Gone

Norah Jones e Chris Stapleton sorprendono i fan con April's Gone, un nuovo intenso brano natalizio disponibile da oggi. La canzone, scritta da Norah Jones e dal produttore Leon Michels, si distingue per la fusione di due delle voci più iconiche della musica americana moderna e racconta la storia di un amore che necessita di una scintilla natalizia per riaccendersi.



Norah Jones racconta il dietro le quinte della collaborazione: Dopo aver scritto April's Gone con Leon, continuavo a sentire nella mia testa la voce di Chris che la cantava. L'ho sempre adorato e desideravo cantare con lui. Mickey Raphael ci ha messi in contatto e, prima ancora che me ne rendessi conto, nella mia casella di posta è arrivata una registrazione di Chris che cantava il brano. Ero felicissima! La sua voce è semplicemente incredibile. Jones aveva già collaborato con Michels nell'acclamato album natalizio I Dream Of Christmas e nel recente Visions, lavoro che le è valso il suo decimo GRAMMY Award.



Oltre alla nuova uscita, Norah Jones annuncia un'importante novità per gli amanti del vinile: il 27 novembre sarà disponibile negli store selezionati Playing Along, Volume 2, LP in esclusiva per il Record Store Day Black Friday. Questa raccolta riunisce performance tratte dalla seconda stagione del podcast Norah Jones Is Playing Along, nel quale l'artista si confronta con alcuni dei suoi musicisti preferiti.



Il nuovo vinile propone esibizioni con Lucinda Williams, Jason Isbell, Joshua Homme, Meshell Ndegeocello, Lucius, Ron Carter, Bill Frisell, Josh Groban e altri nomi di rilievo. Tra le tracce spiccano Somethin' Stupid con Joshua Homme, Woman con Lucius e The Nearness of You con Ron Carter e Bill Frisell: un progetto che esalta la poliedricità e la capacità di dialogo musicale di Norah Jones.



Norah Jones si è imposta sulla scena internazionale nel 2002 con l'album Come Away With Me, vero fenomeno globale che l'ha portata a conquistare ben dieci GRAMMY Awards e oltre 53 milioni di copie vendute in tutto il mondo. A questa straordinaria carriera si aggiungono collaborazioni con artisti di ogni genere, numerosi dischi da solista e la partecipazione a progetti paralleli con le band The Little Willies, El Madmo e Puss N Boots.



Dal 2022, il podcast Norah Jones Is Playing Along è diventato uno spazio di incontro fra parole e musica, capace di raccogliere momenti di creatività e condivisione con artisti di fama internazionale.



April's Gone regala una narrazione delicata e profonda sulle incertezze e le speranze dell'amore. Nel testo spiccano passaggi come Now it's Christmas once again and I wonder if you want me or if you care. Do you still care? e una chiusura che accende la fiammella della speranza: Oh this Christmas make it real, light the lights, feel the love back in our hearts.



Il brano si inserisce a pieno titolo nel filone delle canzoni natalizie dall'anima soul e country, aggiungendo un nuovo tassello al ricco percorso artistico di Norah Jones. Per i fan, un ascolto imperdibile destinato a diventare un classico delle festività.