Formula 1 a Natale: la magia della velocità in casa con i set Carrera

Con la stagione di Formula 1 alle battute finali e il Natale ormai dietro l'angolo, l'adrenalina della pista arriva anche sotto l'albero di casa grazie a Carrera. L'azienda, sinonimo di racing su pista, offre una vasta gamma di set da corsa pensati per grandi e piccoli piloti, pronti a vivere tutte le emozioni del motorsport più seguito al mondo tra sorpassi mozzafiato e tecnologia all'avanguardia.

La passione per la Formula 1 diventa protagonista delle feste con i modelli ufficiali di McLaren, Ferrari, Oracle Red Bull Racing e Mercedes-AMG F1. Tra strategie di gara e riflessi messi a dura prova, le automobiline sfrecciano su piste elettrizzanti che riproducono fedelmente l'atmosfera di un vero Gran Premio.

Per i giovani piloti dai 6 anni in su, la linea Carrera GO!!! offre la possibilità di sfidarsi su circuiti ricchi di emozioni: curvoni parabolici, rettilinei ad alta velocità e spettacolari giri della morte sono solo alcune delle prove da affrontare. Il set Carrera GO!!! - "Speed Zone" vede protagonisti Max Verstappen e Lewis Hamilton su una pista lunga oltre 6,3 metri, ideale per inseguire il limite della velocità. Tra le novità, il set "Super Formula" mette a confronto il campione del mondo Lando Norris con il tre volte campione Max Verstappen, per sfide sempre nuove e appassionanti.

L'interesse globale per il campionato di Formula 1 è in costante crescita, alimentato dal coinvolgimento delle nuove generazioni e dal successo mediatico. Carrera rende omaggio a questa passione senza tempo offrendo prodotti che permettono realmente di vivere la magia delle quattro ruote, trasformando il salotto di casa in una pista da corsa. I set sono disponibili presso i rivenditori specializzati e sul sito ufficiale dell'azienda.

Con Carrera, la febbre della Formula 1 continua a scaldare il cuore degli appassionati anche durante le feste, per un Natale all'insegna della velocità e della sfida in famiglia.