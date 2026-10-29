Pokémon Pokopia supera 5 milioni di copie: il Derby di Milano prende vita nel gioco

Pokémon Pokopia ha ufficialmente raggiunto il traguardo di 5 milioni di copie vendute a livello globale sulla Nintendo Switch 2, confermandosi come una delle uscite videoludiche più apprezzate dell'anno. Questa cifra celebra non solo l'enorme successo commerciale ma anche la straordinaria accoglienza da parte dei fan, che hanno eletto la nuova console Nintendo a centro nevralgico dell'universo Pokémon.



L'elemento che distingue Pokémon Pokopia dagli altri titoli della serie è la libertà creativa offerta agli utenti, che si riflette nelle innumerevoli esperienze personalizzate nate dalla community globale. In Italia, questa espressività ha trovato una nuova forma grazie alla riproduzione digitale dello stadio Giuseppe Meazza - meglio conosciuto come San Siro - proprio all'interno del gioco.



In occasione del celebre Derby di Milano tra Milan e Inter, in programma il 31 ottobre, la community italiana ha dato vita a una fedele ricostruzione dello storico impianto sportivo, trasformandolo in una vera e propria arena virtuale per i fan. L'iniziativa, guidata dal content creator Gidano insieme alle community Animal Crossing Life e Pokémon Millennium, dimostra come le funzionalità di personalizzazione avanzate di Pokémon Pokopia permettano di celebrare eventi e simboli della cultura italiana in chiave videoludica.



Dai monumenti iconici come il Colosseo, il Ponte di Rialto e il Tempio della Concordia fino all'Autodromo di Monza, la fantasia dei giocatori italiani continua a portare la penisola all'interno di Pokopia, unendo la passione per i Pokémon a quella per lo sport e la storia. Questo binomio rende ogni partita unica, offrendo nuovi modi di vivere il gioco e aggregare la community italiana e internazionale.



Pokémon Pokopia e il relativo Pass espansione, comprensivo di tutti i contenuti rilasciati e futuri, sono disponibili su Nintendo eShop e sul Nintendo Store. Il titolo si sta attestando come punto di riferimento per chi cerca un simulatore di vita abbinato all'universo Pokémon, dove ogni utente può lasciare il segno con la propria creatività.



La vivacità e il coinvolgimento della community fanno di Pokopia non solo un successo commerciale, ma anche un fenomeno sociale capace di unire generazioni tra avventure, eventi sportivi e tradizioni italiane reinterpretate nel mondo digitale.