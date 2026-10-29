Nuova Opel Corsa GSE elettrica vince il Carwow Car of the Year 2027

La nuova Opel Corsa GSE si conferma come la hot hatch del momento, conquistando il premio Carwow Car of the Year 2027 e imponendosi come auto elettrica divertente da guidare. Il riconoscimento arriva dal team editoriale di Carwow Germania, che ha definito la vettura una vera "auto divertente da guidare" per il 2027.

Dotata di una potenza di 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, la Opel Corsa GSE accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi, un risultato che la rende l'Opel di serie più veloce mai prodotta finora, capace di raggiungere anche i 180 km/h di velocità massima autolimitata. La sportività viene esaltata dal differenziale autobloccante meccanico anteriore e dai freni Alcon ad alte prestazioni, garantendo un'esperienza di guida emozionante su ogni percorso.

Il design colpisce a prima vista grazie ai dettagli dedicati: paraurti sportivi, cerchi in lega da 18 pollici, spoiler posteriore, sedili performanti con logo GSE e cinture gialle. Anche la praticità non è stata trascurata: il bagagliaio offre una capacità tra 267 e 1.042 litri, dimostrando che prestazioni e funzionalità possono convivere in una compatta pensata anche per la vita di tutti i giorni.

L'esperienza di guida è accompagnata da un sistema audio sportivo sviluppato esclusivamente per la GSE, che adatta il sound in base ad accelerazione e velocità per coinvolgere guidatore e passeggeri. Non mancano tecnologie di ultima generazione come sedili e volante riscaldati, telecamera posteriore a 180 gradi, navigatore, cruise control adattivo e sistema Keyless Entry & Start. Per chi desidera ricaricare dispositivi esterni è inoltre presente il caricatore bidirezionale V2L a bordo.

Il premio Carwow Car of the Year 2027 è stato assegnato da una giuria di esperti che ha valutato i modelli secondo parametri come prezzo, prestazioni, design, interni, sostenibilità, efficienza, comfort e praticità. La nuova Opel Corsa GSE porta la tradizione Opel di hot hatch entusiasmanti nel futuro e dimostra quanto possa essere divertente un'auto completamente elettrica. La versione più sportiva della nostra piccola sta conquistando fan, esperti e clienti allo stesso modo. Il 'Carwow Car of the Year' è una testimonianza sorprendente di questo. Siamo entusiasti di questo fantastico riconoscimento, affermano i vertici di Opel.

Anche la giuria di Carwow Germania sottolinea che "un'impressionante potenza di 281 CV, grandi freni da 355 millimetri e sedili sportivi a supporto: l'Opel Corsa GSE ha tutti gli ingredienti per un'auto divertente da guidare. E grazie al suo differenziale autobloccante meccanico sull'anteriore, che distribuisce abilmente la potenza, le curve nella Opel Corsa GSE sono ancora più divertenti".

La nuova Opel Corsa GSE è già ordinabile sul mercato e rappresenta oggi una delle proposte più interessanti per chi desidera unire sostenibilità, prestazioni e piacere di guida in formato compatto.