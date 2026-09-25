Nothing But Thieves: esce Stray Dogs e unica data italiana a Milano nel 2027

È disponibile da oggi Stray Dogs, l'attesissimo quinto album dei Nothing But Thieves, una delle più innovative rock band britanniche dell'ultimo decennio. Dopo aver celebrato i primi dieci anni di carriera, il gruppo torna a sorprendere con un progetto che mette al centro il potere della comunità, il senso di appartenenza e la forza degli outsider, quei "cani randagi" che danno titolo al disco e rappresentano la fedelissima fanbase globale della band.

Stray Dogs parla del riuscire a trovare la tua gente, riunirsi insieme e connettersi attraverso la musica live. È un album pensato per quella comunità che abbiamo costruito nel corso dei dieci anni. Non avremmo potuto fare niente senza di voi, dichiarano i Nothing But Thieves.

L'album nasce dopo cinque mesi di lavoro condiviso negli Angelic Studios, dove la band aveva registrato anche il debutto. Un ritorno alle origini che ha permesso di riscoprire autenticità e collaborazione: un vero laboratorio musicale, lontano dai ritmi frenetici dei tour e focalizzato sull'energia del gruppo. Stray Dogs è pensato come una serata dal vivo: la tracklist segue l'emozione di uno show e sfuma i confini tra studio e palcoscenico.

Il disco è composto da dodici tracce, tra cui i singoli già apprezzati Evolution, Baby Kool (Evelyn) e la title track Stray Dogs, dove la band prosegue la sperimentazione tra influenze alternative rock, indie e grunge anni '90, senza rinunciare a potenti riff di chitarra e linee vocali di grande impatto. Tra i brani più attesi, A Different Kind of Happiness, nuovo singolo attualmente in radio, che racconta la capacità di reinventarsi e mette in luce il lato più intimo e delicato del gruppo.

La produzione porta la firma di Dom Craik, componente della band, con la collaborazione di Mark Rankin come ingegnere del suono, noto per il suo lavoro con artisti come QOTSA e Iggy Pop. La tracklist include Stray Dogs, Testosterone, Evolution, Death In The Backseat, #5, If You Don't Have Someone To Love, (Archive 76), Baby Kool (Evelyn), AI Jesus, I Needed You Then, I Need You Now, American Confidence, A Different Kind of Happiness.

I Nothing But Thieves saranno protagonisti a Milano con uno show unico in Italia domenica 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum, nell'ambito del nuovo The Stray Dogs Tour.

Con oltre dieci anni di carriera, quattro album pubblicati, miliardi di stream e centinaia di show in tutto il mondo, i Nothing But Thieves - Conor Mason, Joe Langridge-Brown, Dominic Craik, Philip Blake e James Price - si sono imposti come una delle realtà alternative rock più seguite, conquistando disco d'oro e di platino in Regno Unito, Australia, Russia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Polonia.

Dopo il successo del terzo album Moral Panic e del recente Dead Club City, arrivato in vetta alla classifica inglese nel 2023, la band conferma la propria evoluzione con Stray Dogs, proiettando la propria identità verso nuove sperimentazioni e confermandosi tra le band più energiche e apprezzate nel panorama internazionale.