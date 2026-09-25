LG TV trasforma il salotto in palestra: fitness e benessere a portata di schermo

La ripresa della routine a settembre porta con sé il desiderio di dedicare più tempo al proprio benessere, e la tecnologia diventa alleata fondamentale: LG Electronics propone i propri TV dotati di webOS 26 come veri e propri centri fitness casalinghi. Grazie al sistema operativo, il grande schermo del salotto si trasforma in una piattaforma interattiva capace di offrire percorsi guidati e allenamenti personalizzati, con app dedicate a yoga, pilates, cardio, mobilità e meditazione disponibili dal Content Store.



Yoga, pilates, cardio, mobilità e meditazione: le app fitness direttamente su TV, per allenarsi comodamente in salotto nella quotidianità di settembre.



Sono numerose le novità introdotte con webOS 26: gli utenti possono collegare attrezzi fitness tramite Bluetooth, come cyclette e tapis roulant, e visualizzare in tempo reale dati e metriche dell'allenamento direttamente sullo schermo. Il televisore si trasforma così in una dashboard completa per monitorare i risultati, rendendo ogni sessione più coinvolgente.



Le app fitness disponibili sono accessibili on demand, con percorsi guidati per principianti ed esperti. Collegando una webcam USB, è anche possibile controllare postura e movimenti durante l'allenamento grazie a una finestra aggiuntiva, offrendo un'esperienza più immersiva e sicura.



Non mancano ulteriori funzionalità, come il mirroring da smartphone per lanciare musica, timer o app companion direttamente sul TV, e la possibilità di personalizzare i tasti numerici del telecomando per aprire rapidamente la propria app fitness preferita. Bastano pochi secondi per avviare il prossimo allenamento, senza perdite di tempo.



Per chi vuole trasformare il proprio salotto in una palestra personale e non rinunciare al benessere, la nuova gamma di TV e Smart Monitor LG con webOS 26 offre una soluzione pratica, evoluta e adatta a tutte le esigenze.