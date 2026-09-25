Knife Edge: su Apple TV la seconda stagione della docuserie sulle Stelle Michelin

La seconda stagione di Knife Edge arriva su Apple TV: 16 ristoranti, chef in sfida e il sogno della Stella Michelin tra sacrifici, storie uniche ed eccellenza gastronomica.

La ricerca della perfezione culinaria torna protagonista su Apple TV con la seconda stagione di Knife Edge - Per una Stella Michelin. La docuserie, prodotta da Gordon Ramsay e candidata ai BAFTA, invita gli spettatori dietro le quinte di alcuni dei ristoranti più acclamati del mondo, seguendo le loro avvincenti battaglie per conquistare la prestigiosa Stella Michelin.

Guidata dall'esperto di food e travel Jesse Burgess, volto di Topjaw, la serie offre un accesso esclusivo agli ambienti più riservati dell'alta ristorazione internazionale. La seconda stagione segue 16 ristoranti in momenti cruciali del loro percorso, raccontando storie di chef pronti a tutto pur di arrivare all'eccellenza: una famiglia rischia tutto per portare una piccola isola al centro dei riflettori Michelin, due generazioni di ristoratori puntano al riconoscimento secondo le proprie regole, mentre due chef rinunciano alla loro Stella per poi avere soli 52 giorni per riconquistarla. Ma c'è spazio anche per la creatività, con una paninoteca che diventa ogni sera ristorante gourmet e una giovane coppia che tenta di affermare la cucina filippina in una delle scene gastronomiche più competitive degli Stati Uniti.

Dietro ogni piatto c'è una storia. Dietro ogni Stella, un sacrificio. Tra incertezze e determinazione, i protagonisti affrontano la tensione dell'attesa: sarà sufficiente il loro impegno quando arriverà la decisione della Guida Michelin? Tutto ciò per cui hanno lavorato può essere conquistato o perso in un solo momento.

Il primo episodio di stagione si apre con il ristorante più costoso del Regno Unito, impegnato nella corsa alla terza Stella Michelin ma travolto da uno scandalo mediatico di risonanza internazionale. Ogni puntata, con il suo racconto intenso e personale, sottolinea come la strada verso la vetta sia costellata di ostacoli, sogni, rinunce e grandi soddisfazioni.

Con Knife Edge, Apple TV trasporta il pubblico al cuore dell'alta cucina mondiale, tra colpi di scena, passioni e la costante sfida per raggiungere l'eccellenza, là dove ogni dettaglio può fare la differenza.