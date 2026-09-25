U2, il ritorno dopo nove anni: nuovo album in studio e la voce di Dolly Parton

Gli U2 tornano con Carnaval De Luz, il loro sedicesimo album in studio e il primo lavoro di brani inediti dopo nove anni: l'uscita è prevista per il 13 novembre 2026. Questo annuncio arriva nella settimana del cinquantesimo anniversario dalla fondazione della band irlandese, che dal 1976 ha cambiato la storia della musica rock. Accompagnato dal nuovo singolo Silencio, già disponibile insieme al video ufficiale girato a Città del Messico, l’album vede Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. ancora protagonisti di un percorso creativo mai domo.

Registrato in diversi studi e prodotto da Jacknife Lee, Carnaval De Luz conta dodici tracce che esplorano temi come spiritualità, amicizia, libertà e resistenza alle forze oscure. Si ritrovano echi delle fasi più sperimentali della band, tra cui la nostalgica e ribelle "Silencio" che rende omaggio al surf-punk delle origini, e altre canzoni come The Greatest Show On Earth, Glorify e Midnight Sunshine.

L’album si inserisce idealmente nella scia dei due EP pubblicati dagli U2 nel 2026, Days of Ash e Easter Lily, acclamati dalla critica e nati durante lo stesso periodo creativo. Carnaval De Luz, titolo che richiama il carnevale come celebrazione della carne prima del periodo di riflessione quaresimale e della rinascita pasquale, conclude il percorso con un toccante duetto: Torn, ultima traccia, è cantata con Dolly Parton e rappresenta la sua ultima registrazione vocale. Scritto con Johnny McDaid, Torn è una delicata ballata country che racconta di legami familiari spezzati ma dal valore universale.

Nel 2026 gli U2 festeggiano 50 anni di carriera e con Carnaval De Luz portano a 24 le canzoni pubblicate quest’anno. Hanno partecipato alla realizzazione dell'album anche Brian Eno (coautore e tastierista in tre tracce), Martin Garrix (autore di Glorify), Daniel Lanois (alla pedal steel su Torn) e Ryan Tedder, produttore di Silencio. È una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra - e vede l'uso, per la prima volta in assoluto, di corde flat-wound in una registrazione degli U2. Giusto per dire, ha dichiarato The Edge. Bono invita invece al coinvolgimento emotivo: Avvicinatevi, avvicinatevi, avvicinatevi! Portate i vostri calzini viola, i vostri cuori infranti, la vostra ingenuità vista attraverso gli occhiali rosa... oh, lasciatevi stupire nella sala degli specchi. Ci saranno chitarre a tutto volume, bassi profondi, ritmi estatici e, sì, faranno la loro comparsa anche alcune lacrime d'argento!

La tracklist ufficiale del nuovo album comprende: Go (Carnaval De Luz), La Reina, Street Of Dreams, The Mirror Maker (feat. Rosalía), Superficiality, If The World Is At War We Better Not Be, Silencio, The Greatest Show On Earth, Glorify, Midnight Sunshine, Can't Stop Us Now e Torn (feat. Dolly Parton).

Carnaval De Luz sarà disponibile in vari formati, inclusi cofanetti vinile e CD deluxe in edizione limitata, vinile colorato, CD e download digitale. Gli U2, nati a Dublino nel 1976, hanno realizzato tour storici in tutto il mondo e pubblicato 15 album che hanno venduto oltre 175 milioni di copie, ricevendo 22 Grammy Awards. Inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e candidati all’Oscar due volte nella categoria miglior canzone originale, sono gli unici ad aver raggiunto la vetta della classifica Billboard in quattro decenni di fila. Il loro percorso dal debutto fino all’innovativo U2: UV Achtung Baby Live At Sphere di Las Vegas riflette una continua voglia di sperimentare e di stupire.

Carnaval De Luz rappresenta non solo un nuovo capitolo musicale, ma anche la conferma della vitalità creativa di una delle band più influenti di sempre, tra collaborazioni d’eccezione, riflessione sui grandi temi della contemporaneità e uno sguardo al futuro, senza mai dimenticare le proprie radici.