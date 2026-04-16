NOVA Eroica Istria 2026: la grande festa gravel torna tra strade bianche e sapori

NOVA Eroica Istria torna il 1 e 2 maggio 2026 a Novigrad con tre percorsi gravel tra paesaggi spettacolari, degustazioni gourmet e focus sulla sostenibilità.

L'edizione 2026 di NOVA Eroica Istria si prepara a invadere la regione croata con una grande festa dedicata al ciclismo su strade bianche e alla cultura gastronomica locale. L'appuntamento è fissato per il 1 e 2 maggio a Novigrad (Cittanova), destinazione di punta per il cicloturismo internazionale secondo il Cycle Tourism Index 2026, che la colloca al primo posto in Europa.

Sono tre i percorsi principali che solcano scenari mozzafiato tra borghi medievali, vigneti e oliveti: la Truffles Route da 150 km per i ciclisti più esperti, la Teran Route da 100 km per un mix perfetto tra sport e panorami e la Malvasia Route da 60 km ideale per chi cerca un'esperienza gravel più rilassata. Circa il 60% del tracciato si sviluppa sulle iconiche strade bianche istriane e sulla famosa ex ferrovia Parenzana, oggi meta amatissima da cicloturisti e appassionati di natura.

I punti di ristoro sono pensati per celebrare le eccellenze del territorio, in particolare il tartufo fresco istriano disponibile tutto l'anno. Ogni sosta offrirà anche vini e prodotti tipici per vivere il viaggio come un vero percorso di scoperta gustativa e tradizionale. NOVA Eroica Istria - Truffle Tour non è solo un evento sportivo, ma una piattaforma attraverso la quale valorizziamo la nostra tradizione e le strade bianche, elemento fondamentale dell'identità del territorio. Attraverso questa manifestazione vogliamo preservare e promuovere i percorsi autentici dell'Istria, sviluppando al contempo il forte potenziale della destinazione per eventi gravel internazionali di alto livello. La combinazione tra infrastrutture autentiche, paesaggio ed eccellenza dei servizi conferisce all'Istria una posizione di leadership sulla scena gravel globale, afferma Denis Ivošević, Direttore dell'Ente per il Turismo dell'Istria.

Un'attenzione particolare è riservata alla sostenibilità: il veicolo ufficiale dell'evento sarà la full-electric XPENG di Auto Benussi, scelta che consolida l'impegno green della manifestazione in ogni fase organizzativa, dalla mobilità all'utilizzo delle risorse locali. La sostenibilità è uno dei pilastri fondamentali di NOVA Eroica Istria - Truffle Tour. Fin dall'inizio, il nostro obiettivo è stato organizzare l'evento nel pieno rispetto del territorio: dall'utilizzo di percorsi esistenti alla riduzione dell'impatto ambientale, fino alla collaborazione con i produttori locali e alla promozione di comportamenti responsabili. Vogliamo che ogni aspetto della manifestazione sia il più possibile "green", mantenendo intatti l'autenticità e la coerenza con i valori Eroica, sottolinea Cristina Vojić Krajcar, coordinatrice.

Ad accogliere i partecipanti sarà Cittanova, vero cuore pulsante del festival. Qui partiranno e termineranno tutti i percorsi ciclistici, mentre l'area EXPO darà spazio a degustazioni, produttori locali, musica ed eventi che trasformeranno la città in un vivace punto di incontro internazionale. Cittanova è orgogliosa di ospitare questo evento, che porta nuova energia e visibilità internazionale alla nostra destinazione. Siamo particolarmente felici che i partecipanti possano vivere la città e i suoi dintorni in modo così autentico, racconta Vesna Ferenac, Direttrice dell'Ente per il Turismo locale.

Il programma si arricchisce già dal 1° maggio con iniziative per tutti: la tradizionale sveglia del Primo Maggio con la banda musicale, picnic, musica, una pedalata Family Bike Ride e il Vintage Tour su bici d'epoca con abbigliamento vintage. Non mancherà l'esposizione di bici storiche presso il Museo Lapidarium e, nella vicina Verteneglio, la manifestazione Ortolano dedicata alla gastronomia e alla ruralità istriana.

Per i ciclisti internazionali sarà possibile noleggiare biciclette in loco, garantendo un'accessibilità ampia e inclusiva. NOVA Eroica Istria si conferma così uno degli eventi gravel più suggestivi e autentici nel calendario europeo, capace di unire sport, sapori, tradizioni e rispetto per l'ambiente in una cornice unica tra le eccellenze dell'Istria.